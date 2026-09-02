Euskadi registra en agosto un aumento de 1.258 parados aunque cuenta con 2.321 desempleados menos que hace un año

Archivo - Oficina de Lanbide en Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha cerrado el mes de agosto con una cifra de 106.848 parados registrados en el servicio público de empleo, 1.258 más que en julio (+1,19%), aunque respecto a agosto de 2025 suponen 2.321 desempleados menos (-2,13%), según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco.

En función de las cifras dadas a conocer este miércoles, los tres territorios vascos han incrementado sus parados en términos mensuales, con subidas del 1,13% en Álava, del 1,19% en Bizkaia y del 1,32% en Gipuzkoa, y los han reducido en la variación interanual, con descensos del 1,55% en Bizkaia, del 2,74% en Álava y del 2,94% en Gipuzkoa.

(habrá ampliación)