Euskadi registra el segundo agosto más cálido desde 1970 y precipitaciones "muy escasas"

Archivo - Jornada de sol y cielos despejados en una playa de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado un mes de agosto "muy cálido" con una temperatura media que ha superado en 2,4 grados el promedio del periodo 1991-2020 y que lo sitúa como el segundo agosto más cálido desde, al menos, 1970. Además, se han producido precipitaciones "muy escasas" pese a que ha habido "varios episodios tormentosos que han dejado acumulados importantes de forma muy localizada", según ha explicado Euskalmet.

En función del balance de la Agencia Vasca de Meteorología, el pasado mes de agosto ha sido "muy seco en términos generales, especialmente en la vertiente mediterránea, y muy cálido en lo que respecta a las temperaturas".

La temperatura media global de Euskadi ha sido de 21,9 grados, 2,4 grados por encima del promedio del periodo 1991-2020. Este dato lo sitúa como el segundo agosto más cálido desde, al menos, 1970, solo por detrás del registrado en 2003.

Las temperaturas medias se han situado en torno a los 22 grados en el litoral, han superado los 21 en la Llanada Alavesa y se han aproximado a los 24 en Rioja Alavesa. El predominio de días cálidos ha sido "casi absoluto", con "solo algunas jornadas frías" en torno a los días 5 y 21.

Desde Euskalmet han explicado que los episodios de calor han sido, en general, cortos y no generalizados. El más largo e intenso tuvo lugar entre los días 12 y 13, prolongándose hasta el día 14 en Rioja Alavesa, con "anomalías térmicas de 8-9 grados o más".

El día 13 fue el más caluroso del mes, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados en algunas estaciones del suroeste de Álava como Tobillas (40,3), Zambrana (40,2) y Nanclares (40), además de valores cercanos a ese valor en Salvatierra, Espejo y Arkauti.

PRECIPITACIONES

En materia de precipitaciones, Euskalmet ha precisado que "agosto ha presentado un marcado gradiente norte-sur". Así, en el litoral, "los acumulados se han aproximado más a los valores normales", mientras que en la vertiente mediterránea "no han alcanzado el 20% de lo esperable para esta época del año". En lo que se lleva de siglo, ha sido aproximadamente el quinto agosto más seco.

La distribución de la precipitación ha estado "muy condicionada" por los chubascos tormentosos, por lo que "se aleja de la habitual". El valor más elevado, y el único por encima de los 100 l/m2, se ha registrado en Oleta, con 127 mm.

Le siguen los acumulados del nordeste de Gipuzkoa, con datos en Añarbe de 92,6 mm, en Eskas de 80,6 mm y en Ereñozu de 78,8 mm, y otros puntos del litoral como Oiartzun con 76,4 mm, Berriatua con 67,9 mm e Inurritza con 61,9 mm. En el entorno del Gran Bilbao, los valores han rondado los 30-50 mm.

Por el contrario, en buena parte de Álava no se han alcanzado los 10 mm, con registros en Kanpezu de 1,3 mm, en Alegría de 1,6 mm, en Espejo de 2,3 mm, en Zambrana de 2,5 mm, en Nanclares de 3 mm o en Salvatierra de 4,2 mm, a excepción de Moreda, en Rioja Alavesa, con 14,8 mm.

El número de días de lluvia también ha sido inferior al habitual, especialmente en el interior de Álava. En el litoral se han registrado alrededor de siete días de precipitación, mientras que en la vertiente mediterránea tan solo ha habido uno.

A lo largo del mes de agosto se emitieron 17 avisos amarillos: siete por precipitaciones intensas, siete por temperaturas altas extremas y tres por temperaturas altas persistentes.