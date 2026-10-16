Euskadi registró 219 lanzamientos en el segundo trimestre en 2026, un 19,8% menos que en el mismo periodo de 2025

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los lanzamientos practicados en los órganos judiciales en Euskadi en el segundo trimestre de este año fueron 219, un 19,8% menos que en el mismo periodo de 2025, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este viernes.

La disminución afectó tanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias como a los causados por el impago del alquiler.

En concreto, en el segundo trimestre de este año se practicaron 166 lanzamientos como consecuencia de procedimiento derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) -impago de alquiler- un 18,2% menos que hace un año, mientras que 41 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que supone un 33,9% menos, y los 12 restantes (50%) obedecieron a otras causas.

El informe incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado.

Los datos muestran que el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes del País Vasco en el segundo trimestre de 2026 fue de 615, un 83% más que en 2025. De ellos, 350 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 45,8%.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Entre abril y junio de este año se presentaron 74 ejecuciones hipotecarias en los órganos judiciales en la Comunidad Autónoma Vasca, un 58,7% menos que hace un año.

Además, los órganos judiciales en el País Vasco registraron 388 concursos en el segundo trimestre de 2026, un 0,8% menos que en el mismo periodo de 2025. Los concursos de personas naturales no empresarios que alcanzaron en el País Vasco los 324, un 7,3% más; los de personas naturales empresarios fueron 7, un 85,7% menos y los interpuestos por personas jurídicas 57, un 42,5% más que en el segundo trimestre de 2025.

Por otro lado, el numero de concursos declarados en el trimestre analizado en los juzgados de lo Mercantil en el País Vasco fue de 373, un 5,1% menos. En el segundo trimestre llegó en Euskadi a la fase de convenio un concurso (-66,7%) y 17 iniciaron la fase de liquidación, un 70% más.

Respeto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 16, un 5,9% menos que en el segundo trimestre de 2025.

DEMANDAS POR DESPIDO

Entre abril y junio de este año se registraron 1.554 demandas por despido en los órganos judiciales en el País Vasco, un 6,9% más que en el mismo periodo de 2025. Las demandas por reclamación de cantidad presentadas en los juzgados de lo Social de Euskadi fueron 2.221, un 4,8% más.

Por su parte, los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de 2026 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del País Vasco fueron 4.975, un 4,8% menos.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluye cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el segundo trimestre de 2026 se registraron 7 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, un 58,8 % menos.