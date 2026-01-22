Euskadi registró 893 delitos presenciales con arma blanca u objeto cortante en 2025, el 1% de los 81.189 contabilizados

Archivo - Cuchillos - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 1% de los 81.189 delitos presenciales registrados por la Ertzaintza durante el pasado año fueron cometidos mediante el uso de algún arma blanca u objeto cortante, lo que supone un total de 893, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los más numerosos son los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, concretamente los robos con violencia o intimidación, 230 en total, seguido de delitos de lesiones cometidas con arma blanca, que fueron el pasado año 208 en total.

También se registraron tres homicidios cometidos con arma blanca u objetos cortantes, uno en Gipuzkoa y dos en Bizkaia (los dos en Bilbao), y otros 15 en grado de tentativa, siete en el territorio guipuzcoano y ocho en el vizcaíno.

La Ertzaintza, en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, ocupó en total 1.497 armas blancas en 2025. Por territorios, 766 se ocuparon en Bizkaia, 495 en Gipuzkoa y 236 en Álava.

Asimismo, según los datos publicados por el Departamento de Seguridad, 275 de esas armas se ocuparon en Bilbao, 189 en Vitoria-Gasteiz y 97 en Gipuzkoa.

Respecto al tipo de arma, entre las incautadas, las más numerosas son las navajas con filo menor o igual a 11 centímetros, un total de 654 en todo Euskadi. En concreto, la Ertzaintza retiró 97 en Vitoria-Gasteiz, 136 en Bilbao y 21 en San Sebastián.

Además, se incautaron 365 cuchillos, 96 navajas con filo mayor a 11 centímetros, 13 navajas automáticas, 25 machetes, 13 puñales, cuatro espadas y tres flechas.