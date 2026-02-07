Euskadi registró el pasado año 103 accidentes laborales diarios, con 30 fallecidos y 183 heridos graves

Archivo - Varias personas con la pancarta que reza 'En el trabajo accidentes cero’, en una manifestación en Bilbao por la muerte de un trabajador (archivo) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskadi registró el pasado año 37.683 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 6,6% respecto al 2024 (-2.672 bajas). Estos datos se traducen en que cada día se contabilizaron una media de 103 bajas laborales en el País Vasco por percances en el lugar de trabajo o en el camino de ida o regreso de este.

Según datos de Osalan, recogidos por Europa Press, los accidentes de trabajo con resultado de muerte el pasado se elevaron a 30, tres más que en el ejercicio precedente, mientras se contabilizaron 183 heridos graves (por los 201 de un año antes).

Estas cifras incluyen tanto los siniestros en jornada de trabajo, como los sucedidos 'in itinere', además de las recaídas. Los accidentes en jornada ascendieron a 31.712 (-6,8%) y los contabilizados 'in itinere' a 4.299 (-4,2%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 31.532 fueron leves (-6,8%), 156 graves (-5,5%) y 24 mortales (dos más que en 2024). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 4.266 (-4%), hubo 27 graves (36 en 2024) y seis víctimas mortales (hubo cinco un año antes).

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo fue Servicios (16.730 accidentes), seguido de la Industria (10.582 siniestros), Construcción (3.914 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (486 bajas).

Por otra parte, el País Vasco contabilizó 1.616 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un ascenso del 5% con respecto a las contabilizadas en 2024. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 1.994, un 15,9% más que las 1.721 contabilizadas en 2024.