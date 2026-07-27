Euskadi volverá a activar este martes y miércoles la alerta naranja por temperaturas de hasta 39 grados

Archivo - Joven bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este martes y miércoles la alerta naranja por temperaturas muy altas, ante la previsión de que se lleguen a registrar 39 grados en el Eje del Ebro y 38 grados en la zona cantábrica interior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, este martes la alerta naranja se activará de 12.00 a 20.00 horas en la zona cantábrica interior, eje del Ebro y zona de transición, donde se pueden registrar entre 37 y 38 grados. Además, en el litoral se activará el aviso amarillo, de 12.00 a 18.00 horas, por temperaturas que podrían rondar los 32 grados.

El miércoles la alerta naranja está establecida para el mismo horario (12.00 - 20.00 horas) aunque la máxima podría llegar a los 39 grados en el eje del Ebro.

Por otra parte, se activarán avisos amarillos por temperaturas de hasta 33 grados en la zona cantábrica interior y 28 grados en la costa (de 12.00 a 18.00 horas); por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y un último aviso por riesgo de incendio forestal durante las 24 horas, debido a las altas temperaturas, especialmente en Álava.