Euskadiko Orkestra calienta motores para su Temporada 26/27 con triple participación en la Quincena de San Sebastián

Archivo - La Orquesta de Euskadi ensaya en su sede de Miramón, en San Sebastián - OSE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Euskadiko Orkestra calienta motores de cara al inicio de su Temporada 26/27 el 25 de septiembre con una triple participación en la Quincena Musical de San Sebastián. Una formación reducida de la orquesta ofrecerá este viernes un concierto barroco en Senpere (Francia); el 12 de agosto el Teatro Victoria Eugenia donostiarra acoge un homenaje a la figura de Juan Crisóstomo Arriaga, bajo la batuta de Juanjo Mena; y el 19 de agosto la agrupación musical formará parte de la alineación de 300 músicos en la interpretación de la 'Gran Misa' de Héctor Berlioz.

Además, en agosto y septiembre, Euskadiko Orkestra realizará varias grabaciones entre las que destaca el registro de la obra sinfónica del pianista y compositor vitoriano José María Sanmartín.

En un comunicado, Euskadiko Orkestra ha informado de que volverá a tener una destacada presencia en la Quincena Musical de San Sebastián con tres citas que reflejan "la versatilidad" de la formación y su estrecha vinculación con el festival.

La primera tendrá lugar el 7 de agosto, a las 21.00, en Larreko Kultur Aretoa de Senpere (Francia), dentro del ciclo Quincena Andante, donde una formación reducida de la orquesta ofrecerá un programa dedicado al repertorio barroco. Bajo la dirección desde el violín de Lina Tur Bonet, una de las intérpretes más reconocidas en este repertorio, el concierto reunirá obras de Vivaldi, Bach y Telemann.

El 12 de agosto, a las 20.00 horas, Euskadiko Orkestra regresará al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para participar en el homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga con motivo del bicentenario de su fallecimiento. Bajo la dirección de Juanjo Mena y junto a Easo Abesbatza, la orquesta se sumará a un programa que reivindica el extraordinario legado del compositor bilbaíno.

La participación de Euskadiko Orkestra en la Quincena culminará el 19 de agosto, a las 20.00 horas, en el Auditorio Kursaal, formando parte del gran dispositivo artístico reunido para interpretar la Gran Misa de Muertos ('Réquiem') de Hector Berlioz. Dirigida por Erik Nielsen, la interpretación reunirá a más de 300 músicas/os, con la participación conjunta de Euskadiko Orkestra, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orfeón Donostiarra, Easo Abesbatza y el tenor John Matthew Myers, para abordar una de las obras corales y sinfónicas más monumentales del repertorio.

Además, durante el mes de agosto y septiembre, Euskadiko Orkestra realizará varias grabaciones, como el habitual registro de villancicos en euskera, proyecto compartido con EITB, así como la grabación de obras de José María Sanmartín, pianista y compositor vitoriano cuya importante trayectoria musical había quedado en el olvido.

La Temporada Sinfónica de Euskadiko Orkestra comenzará el 25 de septiembre con la 'Segunda Sinfonía' de Mahler bajo la batuta de Lucas Macías. Los abonos, que incluyen la asistencia a 10 conciertos, están a la venta desde el pasado 1 de julio, y las entradas para todos los conciertos de la Temporada se podrán adquirir a partir del 1 de septiembre.