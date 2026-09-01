Euskadiko Orkestra pone a la venta las entradas para los conciertos de la Temporada 26/27

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SAN SEBASTIÁN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para los conciertos de la Temporada 26/27 de Euskadiko Orkestra, que comienza el 25 de septiembre, se han puesto este martes a la venta. Podrán adquirirse para todos los conciertos de Bilbao, Pamplona y San Sebastián podrán adquirirse en la página web de la orquesta vasca, así como en las de los del Palacio Euskalduna, Kursaal y Baluarte y en sus taquillas y canales de venta habituales. También siguen a la venta los abonos de Temporada.

Así, abonados de Euskadiko Orkestra, estudiantes, menores de 30 años, mayores de 65 años y personas desempleadas podrán disfrutar de tarifas especiales en la compra de entradas.

Además, gracias a la Última Hora Joven, las personas menores de 30 años podrán adquirir entradas de todas las zonas a 10 euros, 30 minutos antes del inicio del concierto en la taquilla de la sala de conciertos que corresponda. Vitoria no cuenta con venta de entradas ni de abonos, al estar el aforo del Conservatorio Jesús Guridi completo actualmente.

La nueva Temporada propone "un recorrido por los grandes interrogantes de la condición humana: la vida y la muerte, el destino, la esperanza, la memoria, la identidad o la libertad".

"Un viaje que transita desde la espiritualidad de Gustav Mahler hasta la tensión política de Dmitri Shostakovich; desde el universo sonoro de Bach hasta la modernidad de Stravinsky; desde el patrimonio musical vasco de Aita Donostia y Jesús Guridi hasta la vitalidad latinoamericana de Pacho Flores", han recordado desde Euskadiko Orkestra.