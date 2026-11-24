Adapt Aktion Euskadi 2050 - IREKIA

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, ha compartido este martes su experiencia en la adaptación al cambio climático en "Adapt Aktion Euskadi 2050: Foro de soluciones de adaptación al cambio climático", organizado por Ihobe con motivo del cierre del proyecto europeo LIFE IP Urban Klima 2050.

El encuentro ha reunido en Bilbao a especialistas y entidades vinculadas a la acción climática para compartir los resultados y aprendizajes obtenidos durante los siete años de desarrollo del proyecto y abordar los retos de adaptación de los próximos años.

Durante la jornada, el director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet, Santiago Gaztelumendi, ha resumido la experiencia de la Agencia y las principales actuaciones desarrolladas en el marco de Urban Klima 2050, centradas en mejorar el conocimiento climático, facilitar la adaptación del territorio y generar herramientas útiles para la prevención y la gestión de riesgos.

Entre estas actuaciones, ha señalado, por un lado, el desarrollo de una herramienta que pone a disposición de los municipios información meteorológica y climática local, actual y futura, para apoyar la reflexión sobre su planificación de emergencias.

Euskalmet también ha trabajado en la elaboración de escenarios de humedad, viento y radiación para Euskadi, la adaptación y vigilancia de la costa urbana ante eventos extremos, el impulso de la ciencia ciudadana para mejorar la observación de fenómenos locales como el granizo y el desarrollo de indicadores climáticos para monitorizar la evolución del cambio climático en Euskadi.

Por este motivo, Euskalmet ha recibido además un reconocimiento por su participación y contribución a Life IP Urban Klima 2050, proyecto en el que ha trabajado junto a otras entidades para avanzar hacia una Euskadi "mejor preparada y más resiliente frente a los efectos del cambio climático".