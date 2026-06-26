Euskotren modificará el servicio del tranvía de Bilbao el jueves por la celebración de Bilboko Kalealdia

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BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública de transportes Euskotren modificará su servicio de tranvías el jueves 2 de julio, debido a la celebración de Bilboko Kalealdia, el festival de Teatro y de las Artes de la Calle que organiza cada año el Ayuntamiento de Bilbao.

La modificación está prevista entre las 22.00 y las 22.54 horas y en concreto, en el período mencionado, se cortará el servicio entre las paradas de Arriaga y Pío Baroja, según ha indicado Euskotren en un comunicado.

La compañía de transportes ha recomendado a las personas que vayan a desplazarse en tranvía que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web www.euskotren.eus, y ha indicado también que los usuarios que precisen mayor información tienen a su disposición el número de teléfono 944 333 333.