Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este domingo y el 14 por las regatas de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este domingo 7 de septiembre y el 14 de septiembre por las regatas de la Bandera de la Concha en San Sebastián.

En un comunicado, Euskotren ha informado de que reforzará el servicio habitual de trenes entre las estaciones de Zumaia y Amara, en San Sebastián, los días 7 y 14 de septiembre, con motivo de la celebración de las regatas de La Concha en la capital guipuzcoana.

La frecuencia habitual de los domingos en la línea E1 se completará con varias circulaciones especiales. Con el fin de poder distribuirse mejor en los trenes, Euskotren recomienda a las personas usuarias que consulten los horarios con antelación en la APP oficial, así como en el buscador de la web euskotren.eus.

Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333. También pueden informarse en las estaciones y apeaderos servidas con personal de Euskotren.