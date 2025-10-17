Euskotren reforzará el servicio de tranvía de Bilbao el día 22 por el partido entre Athletic Club y Qarabag en San Mamés

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskotren reforzará el servicio de tranvía de Bilbao el próximo miércoles, día 22, con motivo del partido en San Mamés entre el Athletic Club y el Qarabag que se jugará a las 18.45 horas.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el tranvía circulará en su horario habitual con dos servicios de refuerzo, y antes del partido se realizará un corte parcial del servicio entre Euskalduna y La Casilla, de una duración aproximada de 60 minutos, para garantizar la seguridad en las inmediaciones del estadio.

Tras la finalización del partido, se volverá a cortar el servicio entre La Casilla y Euskalduna durante 30 minutos, aproximadamente.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en las paradas próximas a San Mamés, desde Euskotren se aconseja dirigirse a la parada de Euskalduna para iniciar los desplazamientos de vuelta en tranvía hacia Bolueta, así como el uso de Barik como sistema de pago para facilitar el procedimiento de embarque.