Euspel pide a Zupiria "prudencia" y respeto a la actuación de la Ertzaintza en Loiu, "que no inició los altercados"

Incidentes en el Aeropuerto de Bilbao tras el recibimiento a miembros de la Global Sumud Flotilla - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Euspel ha pedido a la clase política y especialmente al consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, "prudencia y respeto" a la actuación de la Ertzaintza el pasado sábado en el Aeropuerto de Loiu, que "no fue quien inició los altercados". "No se puede condenar a los agentes antes de conocer todos los hechos, ni dejarse arrastrar por relatos interesados", ha instado.

En un comunicado, Euspel ha trasladado su apoyo "absoluto" a los agentes que intervinieron el sábado en el Aeropuerto de Bilbao, donde se produjeron incidentes tras la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla.

"Lo que no vamos a aceptar es que, una vez más, se ponga a la Ertzaintza a los pies de los caballos, utilizando imágenes parciales y sin explicar el contexto completo. En las imágenes se aprecia una situación de tensión, con personas obstaculizando la salida de pasajeros, desobedeciendo indicaciones policiales claras y legítimas, y con otro grupo rebasando una barrera física, creando dos focos de conflicto al mismo tiempo", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que los altercados comienzan cuando determinadas personas "desobedecen órdenes legítimas y necesarias para garantizar el buen funcionamiento de unas instalaciones sensibles, como es un aeropuerto".

En este sentido, ha apuntado que los ertzainas "están para ayudar, proteger y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, pero también para que todos y todas cumplamos unas normas básicas de convivencia, iguales para todos". "Los agentes actuaron para ordenar la zona, garantizar la seguridad y evitar que la situación fuera a mayores", ha asegurado.

Finalmente, Euspel ha señalado que estará "siempre al lado de los y las ertzainas, cuando se les ataque injustamente por cumplir con su trabajo".