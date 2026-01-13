Expertas europeas abordarán "la crisis de los cuidados" el 24 de enero en Bilbao

Archivo - Bizkaia Aretoa. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertas vascas y europeas abordarán, el próximo 24 de enero, en el transcurso de la jornada 'Zaintzen Zain-Who Cares', organizada por las fundaciones Alkartasuna y Coppieters en Bilbao, el reto de "la crisis de los cuidados" y los problemas de la ciudadanía "para acceder a un sistema digno" desde "un prisma feminista".

Según Alkartasuna Fundazioa, hacerse cargo de otras personas que necesitan cuidados, "afecta directa o indirectamente a una gran parte de la población". Además, constituye un servicio que "casi toda la ciudadanía acabará necesitando tarde o temprano".

Advierte, sin embargo, de que "la privatización y la precariedad" son "una amenaza que pone en peligro la calidad de los cuidados" y se pregunta si "se está construyendo, o destruyendo el sistema público de cuidados".

La jornada Zaintzen Zain-Who Cares, organizada el sábado 24 de enero en el auditorio Baroja del Bizkaia Aretoa de la EHU de Bilbao, pretende "responder a esa pregunta fundamental".

En esta actividad gratuita, con traducción simultánea y abierta a cualquier persona interesada, expertas europeas y agentes sociales y laborales de Euskadi, expondrán sus puntos de vista "desde políticas de justicia social, poniendo a las personas en el centro de los cuidados, desde un enfoque feminista".

PROGRAMA Y PONENTES

El programa de Zaintzen Zain-Who Cares, que se desarrollará en horario de 10.00 a 13.30 horas, contará con la intervención de la doctora Kathleen Lynch, comisaria para los Derechos Humanos e Igualdad del Gobierno de Irlanda; Nena Georgantzi, doctora por la Universidad de Galway, Irlanda; Tine Rostgaard, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Empresariales de la Universidad de Roskilde, Dinamarca, y Dana-Carmen Bachman, jefa de la unidad de Derechos Sociales e Inclusión en la Comisión Europea.

También participarán Ane Izagirre, investigadora en sociología y trabajo social, y miembro del equipo de investigación Parte Hartuz, junto con representantes de la plataforma Denon Bizitzak Erdigunean, la cooperativa de ciudados Maitelan, el ayuntamiento de Arrasate, y ZainSare.