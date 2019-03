Expertos en conservación de la madera analizan la mayor presencia de termitas en Euskadi por condiciones climatológicas

Publicado 07/03/2019 14:37:52 CET

Alertan sobre el peligro que suponen para la conservación del Patrimonio Histórico a la hora de abordar obras de rehabilitación o restauración

La I edición del Congreso Profesional de Tratamiento y Conservación de la Madera, Expocida Madera 2019, ha analizado este jueves en Bilbao la facilidad con la que las termitas se reproducen en Euskadi y su presencia predominante, tanto en el País Vasco como la Cornisa Cantábrica, debido a "las condiciones climatológicas y el gran uso de la madera en las estructuras, que constituyen dos aspectos clave para su proliferación", según han señalado los expertos reunidos en la cita.

Organizada por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), el encuentro, que se desarrollará hasta este viernes en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, ha contado con la presencia de más de una veintena de expertos que han debatido sobre cómo minimizar los efectos provocados por las termitas, cómo abordar su control y cómo prevenir la aparición de estos organismos xilófagos que pueden suponer una grave amenaza para los cascos antiguos de las ciudades y la conservación de edificios históricos.

Según han señalado los intervinientes, las termitas, con su apenas centímetro de largo, "poseen la increíble capacidad de derribar edificios y destruir construcciones pertenecientes a Patrimonio Histórico de incalculable valor".

"Su proceso destructivo, además, es apenas perceptible y cuando sus efectos se dejan ver, en la mayoría de los casos es ya demasiado tarde y constituyen en muchas ocasiones el silencioso cáncer de los edificios de madera, que es un material tremendamente valioso como elemento de construcción y se ha empleado desde tiempos inmemoriales y sería un error dejar de hacerlo si se realiza un adecuado mantenimiento", ha señalado el doctor en Arquitectura Enrique Nuere.

Las empresas de sanidad ambiental han reclamado que la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria cada década para edificios que superen los 30 años de antigüedad, establezca los medios necesarios para determinar si hay presencia de organismos xilófagos. Una medida que, a juicio de esta asociación, "minimizaría los inmensos daños causados por este pequeño insecto y que, además de las molestias causadas, económicamente suponen cada año millones de euros".

CONSERVAR PARA EL FUTURO

"Tenemos la obligación de conservar para el futuro", ha afirmado durante su intervención la jefa del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia, Zuriñe Antoñana. En la actualidad, se estima que en torno al 80% de los cascos históricos en España se encuentra, en mayor o menor medida, afectado por termitas.

Si bien esta plaga tiene una presencia predominante en el País Vasco y la Cornisa Cantábrica, ya que "sin ir más lejos, el pasado año, por ejemplo, varias familias fueron desalojadas de sus viviendas en el barrio de Betolaza en Bilbao por termitas", según han recordado en la jornada "ninguna zona del territorio español escapa a su capacidad destructiva", han valorado los expertos durante el debate.

A juicio de las empresas de sanidad ambiental reunidas en Expocida Madera 2019, los sectores de hostelería y restauración son las empresas más interesadas en la rehabilitación de este tipo de construcciones.

Asimismo han llamado la atención sobre el peligro que suponen para la conservación del Patrimonio Histórico a la hora de desarrollar obras de rehabilitación o restauración de edificios u obras de arte. Por todo ello, consideran "de gran importancia adoptar medidas contra la amenaza de las plagas de termitas para la revitalización de los cascos antiguos de las ciudades y la conservación de edificios históricos; una plaga que, de no atacarse, podría llegar a un punto de no retorno".

En materia preventiva, ANECPLA recomienda, entre otras medidas, controlar que no se produzcan humedades en las viviendas y, en caso de inundación, el área afectada debe secarse con la mayor celeridad posible por medio de ventilación y calor para que las termitas no ataquen los rodapiés, el parqué o los cercos de las puertas y, caso de no tratarse, los efectos de las plagas pueden perdurar en el edificio.

En este sentido, la asociación confía en que "el avance de las nuevas formas de detección seguirá creciendo a buen ritmo al igual que lo ha hecho en los últimos tiempos y se han citado en la jornada, entre las últimas innovaciones, la visualización previa del estado de las estructuras de los edificios o la posible aplicación de georradares que permitan fotografiar los elementos por dentro".