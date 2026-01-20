Las exportaciones de bienes alcanzaron los 2.461,8 millones en Euskadi en noviembre de 2025, un 2,3% menos interanual

Archivo - El Puerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

Las exportaciones de bienes alcanzaron en Euskadi los 2.461,8 millones de euros en noviembre de 2025, frente a los 2.518,9 millones del mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso de 2,3% interanual. Las importaciones sumaron 2.204,1 millones, un 3,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, según datos facilitados por Eustat.

Según los datos publicados este martes por el Instituto vasco de Estadística, las exportaciones de productos energéticos aumentaron un 28,5% y las de los no energéticos descendieron un 3,0%.

En noviembre de 2025, el saldo comercial es positivo y del orden de los 257,7 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 111,7%.

Álava es el territorio histórico que registra la evolución más negativa (-13,9%), mientras que en Gipuzkoa las exportaciones se elevan un 6,7% y en Bizkaia aumentan un 1,1%.

Por partidas arancelarias, se observa que el ranking de las 969 partidas exportadoras está encabezado por "Turismos de menos de 10 personas" con 274,4 millones comercializados y un 16,5% de decremento respecto al mismo mes del año anterior; por las "Partes y accesorios de vehículos automóviles" (142,7 millones y un 19,9% de caída); por los "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías" (136 millones exportados y un 5,5% menos); por los "Aceites refinados de petróleo" (68,9 millones y un 75,9% más); y por los "Perfiles de hierro o acero sin alear" en quinto lugar con 59,5 millones y una subida del 25,3%.

En Álava destaca, entre las diez principales partidas, el decrecimiento de las exportaciones de "Turismos de menos de 10 personas", 254,1 millones exportados y 55,5 millones menos que el año anterior (-17,9%). También destaca el descenso de "Partes y accesorios de vehículos automóviles" (-43,9%) y de los "Neumáticos nuevos de caucho" (-71,9%).

Por el contrario, aumentan las ventas de "Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero" (139,7%) y de los "Tubos y accesorios de tubería de níquel" (946,7%). Las partidas que se engloban en el sector de la automoción, respecto al mes de noviembre del año anterior, llegan a descender 119,0 millones, pasando de 544,3 a 425,3 millones (-21,9%).

En Bizkaia destaca, entre las diez principales partidas, el aumento de las exportaciones de "Aceites refinados de petróleo", con 66,5 millones exportados y 29,3 millones más que el año anterior (+78,7%); y de "Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes", con 48,4 millones exportados (+40,2%).

Por el contrario, caen las ventas de "Partes y accesorios de vehículos automóviles" (52,1 millones exportados y 15,2 millones menos que el año anterior, lo que implica un 22,6% de reducción).

En Gipuzkoa, son reseñables las mejoras de "Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor" (41,9%) con 36,8 millones exportados; de "Partes de vehículos para vías férreas o similares" (46,1%) con 25,9 millones exportados; y de "Máquinas herramienta para trabajar madera, plástico o materias duras similares" (21,0 millones exportados y 20,2 millones más que el año anterior).

Por el contrario, caen las ventas de "Coches de viajeros, equipajes, correo, etc. para vías férreas y similares" (6,0 millones de euros menos que en noviembre de 2024, con descenso de un 19,3%).

Analizando las importaciones por partidas arancelarias, se observa que "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso" señala un incremento significativo, pasando de 21,9 a 39,6 millones.

También avanzan los "Polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o de humos y demás instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos" con 165,4 millones; las "Partes de máquinas o aparatos de elevación y transportadores, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, perforadoras, etc." (238,7%); y las "Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundición, hierro o acero" (526,7%).

Por el contrario, la partida más importante, "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso", que representa el 12,4% del total, registra un decrecimiento de las importaciones (-27,1%), pasando de 376,1 a 274,4 millones. También se reduce (-26,8%) "Aceites refinados de petróleo" que pasa de 154,2 millones a 112,8 millones importados.

PAÍSES ORIGEN-DESTINO

El pasado mes de noviembre, las primeras posiciones del ranking exportador están ocupadas por Alemania, que recibe productos de Euskadi por valor de 361,3 millones, con una tasa de cobertura del 97,5%; Francia, país al que se han exportado bienes por valor de 359,0 millones de euros, con una tasa de cobertura del 219,4%; Reino Unido, donde se exporta por valor de 169 millones de euros con una tasa de cobertura del 505,7%; Italia: país al que se han dirigido 155,8 millones en exportaciones, con una tasa de cobertura del 136,5%; y Estados Unidos, con 119 millones en ventas y una tasa de cobertura del 100,3%.

Estos cinco países absorben el 47,3% del total de las exportaciones y tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 63,6% de las mismas.

Por su parte, en noviembre las importaciones han procedido mayoritariamente, y por este orden, de Alemania (370,6 millones), Japón (180,4), Francia (163,6 millones), China (137,1 millones) y México (130,0 millones).

ACUMULADO

En el conjunto de los once primeros meses, y para las exportaciones de Euskadi, se registra un retroceso del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 1.173,8 millones de euros menos, siendo el montante exportador en este periodo de 27.550,1 millones.

Las exportaciones vizcaínas son las más elevadas de Euskadi, con un total de 9.872,5 millones (-11%), mientras que Gipuzkoa acumula 9.423,6 millones (+2,3%) y Álava 8.254,1 millones (-1,9%).

Considerando el tipo de producto, en el conjunto del País Vasco los "Productos no energéticos" lideraron el monto exportador con 26.376,3 millones de euros, un 1,7% menos que en los once primeros meses de 2024 y las exportaciones de "Productos energéticos" experimentan un retroceso del 38,0% en la comparativa interanual, mientras que la partida "Turismos de menos de 10 personas" lidera las exportaciones con 2.822,1 millones comercializados y experimenta un repunte del 12,7%.

El ranking de estos once primeros meses de 2025 sitúa a Alemania como principal país receptor, con un 15,0% del global de las exportaciones, para un total de 4.128,6 millones de euros. Le siguen Francia, con 4.079,6 millones (14,8% del total), Reino Unido (1.809,8 millones y el 6,6%), Italia (1.676,9 millones y 6,1%) y Estados Unidos (1.581,8 millones y 5,7 %), aglutinando entre los cinco países el 48,2% de las exportaciones vascas.

El acumulado de las importaciones para el conjunto de Euskadi es del orden de los 24.556,9 millones de euros, lo que supone 558 millones y un 2,2% menos que el registrado en el mismo periodo del año anterior. Este descenso se debe a que en Bizkaia (13.049,4 millones) se ha comprado un 9,9% menos (-1.436,0 millones), mientras que se elevan las importaciones de Álava, 660,4 millones más para un total de 6.325,4 millones, y las de Gipuzkoa, 217,6 millones más con un total de 5.182,1 millones.

Las importaciones de "Productos no energéticos" repuntan un 5,0% pero las de "Productos energéticos" disminuyen un 22,4%. La partida arancelaria importadora más importante, "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso", retrocede un 27,2%, lo que supone 1.251,4 millones menos que el mismo periodo del año anterior, para un total de 3.355,5 millones.

El comercio exterior de bienes de Euskadi desde enero a noviembre de 2025 arroja un saldo positivo de 2.993,3 millones de euros y la tasa de cobertura alcanza el 112,2%.