Las exportaciones vascas alcanzan en abril los 2.591 millones, un 2,3% menos anual, y las importaciones suben un 14%

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BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de bienes de Euskadi han alcanzado en abril los 2.591,9 millones de euros, frente a los 2.651,8 millones del mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del 2,3%, mientras que las importaciones han ascendido en tasa interanual un 14,0%, hasta los 2.590,9 millones de euros, según datos publicados este martes por Eustat.

De esta forma, en abril de 2026 el saldo comercial ha sido positivo, del orden de 1,0 millones de euros, y la tasa de cobertura, que mide la relación entre exportaciones e importaciones, se ha situado en el 100,0%.

Francia (397,0 millones de euros), Alemania (387,4 millones de euros) y Reino Unido (233,5 millones de euros) encabezan el ranking de los países de destino de las exportaciones de este mes.

El ranking resultante del volumen de las partidas exportadoras lo encabeza en abril de 2026 "Turismos de menos de 10 personas", que presenta un decremento del 6,4% respecto al mismo mes del año anterior, seguido de "Aceites refinados de petróleo", que desciende un 3,2%, y de "Partes y accesorios de vehículos automóviles" que retrocede un 5,4%.

Las exportaciones alavesas, con un total de 731,7 millones, y guipuzcoanas, que ascienden a 800,2 millones, han disminuido un 2,6% y un 11,7%, respectivamente, mientras que las exportaciones vizcaínas, que alcanzan los 1.059,9 millones, han aumentado un 6,7%.

En Álava se han reducido las exportaciones de "Turismos de menos de 10 personas" (-11,8%), mientras que "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías" ha aumentado un 26,4% y "Neumáticos nuevos de caucho" un 24,9%.

En Bizkaia se han elevado las exportaciones de dos de sus principales partidas: "Partes y accesorios de vehículos automóviles" (3,8%) y "Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes" (30,5%), mientras que "Aceites refinados de petróleo", la de mayor monto, ha recortado sus exportaciones un 3,4%.

Eustat ha destacado el aumento experimentado en este territorio por la partida Aparatos y dispositivos para el lanzamiento y aterrizaje, simuladores de vuelo y sus partes" que crece un 671,5% (+ 32,8 millones de euros) y pasa a ocupar la cuarta posición del territorio y la undécima en Euskadi.

En Gipuzkoa han ascendido las exportaciones de "Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías" (3,3%) y han descendido las de "Partes y accesorios de vehículos automóviles" (-2,7%) y las de "Perfiles de hierro o acero sin alear" (-26,3%).

IMPORTACIONES

Las importaciones de bienes de la Comunidad Autónoma Vasca han ascendido en tasa interanual un 14,0% en abril de 2026, hasta los 2.590,9 millones de euros, motivado por el avance tanto de las importaciones energéticas (21,7%) como, en menor medida, por el de las no energéticas (11,2%).

Las importaciones vizcaínas (1.571,6 millones) y guipuzcoanas (497 millones) han ascendido un 22,0% y un 12,0%, respectivamente, mientras que las alavesas (522,2 millones) se han contraído un 3,6%.

En abril de 2026, las importaciones han procedido mayoritariamente, y por este orden, de Alemania (337,7 millones), China (223,1 millones) y Francia (184,4 millones). Las primeras posiciones de las partidas importadoras corresponden a "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso", con un 69,7% de incremento respecto al año anterior, seguido de "Aceites refinados de petróleo", que desciende un 43,5%, y de "Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear y sin chapar o revestir > 599 mm, con un ascenso del 72,2%. Entre las tres concentran más del 30,0 % del total de las importaciones del mes de abril.