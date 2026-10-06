Una exposición da a conocer la historia de los comercios de Ordizia y las experiencias de quienes han estado tras ellos

Fotografía antigua de Ordizia. - AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Comercios de siempre, el tesoro de Ordizia' dará a conocer, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio promovidas por la Diputación foral de Gipuzkoa, la historia de los comercios de esta localidad guipuzcoana y quienes han estado detrás de ellos.

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Ordizia, D'Elikatuz Zentroa y Ordizian han organizado esta iniciativa en D'Elikatuz Zentroa para "dar a conocer la historia de los comercios de Ordizia y las experiencias de las personas que han estado detrás de ellos".

Además, con motivo de la inauguración, se celebrará este miércoles a las 13.30 horas en el citado espacio una conferencia a cargo de Maria Antonia Arratibel de Aguirre Zapatadenda, Nikolas Lasa de Lasa Harategia, Alberto Ajuria de Vicuña Confección y Carmen Esnaola de Zabale belardenda.