Una exposición muestra a través de fotografías el racionalismo en pueblos de colonización de las cuencas hidrográficas

SAN SEBASTIÁN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Racionalismo de campo' muestra desde este viernes hasta el 23 de noviembre en el Museo San Telmo de San Sebastián fotografías realizadas por José Manuel Juan Soto para documentar el racionalismo arquitectónico en los pueblos de colonización creados entre 1945 y 1970 en las principales cuencas hidrográficas del Estado.

La muestra, comisariada por Iñaki Bergera, se puede visitar en la sala Laboratorio de San Telmo Museoa con acceso gratuito. Entre 1945 y 1970 el Instituto Nacional de Colonización (INC) construyó cerca de 300 pueblos de colonización repartidos por las principales cuencas hidrográficas españolas.

Unas 55.000 familias colonizaron aquellos nuevos pueblos. El máximo dirigente del INC, José Tamés, ofreció la oportunidad a jóvenes arquitectos como José Luis Fernández del Amo de que, teniendo en cuenta modelos internacionales, hicieran que la arquitectura racionalista llegara a estos pueblos.

En 2018 el fotógrafo José Manuel Juan Soto comenzó a trabajar en un proyecto con la intención de documentar la arquitectura de estos pueblos, las diferentes tipologías de casas de colono y obrero, las iglesias, los edificios de administración y los espacios públicos.

Este proyecto surgió como un trabajo de los estudios de la escuela PIC.A PhotoEspaña de Alcobendas y fue creciendo con el paso de los años. Su gran magnitud ha llevado al autor a realizar un trabajo de investigación y documentación de los archivos originales de los proyectos de construcción de estos pueblos.

Así, la muestra 'Racionalismo de campo' es un viaje de más de 25.000 kilómetros que continúa abierto, intentando captar la arquitectura racionalista. La muestra se presentó en 2024 en PhotoEspaña en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

En la presentación de la muestra, Bergera explica que "la gran operación de colonización agraria llevada a cabo durante las décadas centrales del siglo XX es una de las mejores expresiones de la identidad de la arquitectura moderna en España, que combina la tradición y la sensibilidad territorial y paisajística con los valores funcionales y racionales de la modernidad".

A ello añade que "la mirada del madrileño José Manuel Juan Soto prescinde de lo contextual y se circunscribe al rico inventariado tipológico de estas arquitecturas".

El 15 de noviembre José Manuel Juan Soto y la diseñadora Susana Lorenzo ofrecerán una charla en la que hablarán del proyecto y del fotolibro 'Racionalismo de campo', con el título 'Encuadreracional'. Será a las 12.00 horas, en castellano, con acceso libre hasta completar aforo.