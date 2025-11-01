Extinguido el incendio forestal de Güeñes, que ha afectado a unas 26 hectáreas

Vista del humo provocado por el incendio, a 31 de octubre de 2025, en Güeñes. - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado este pasado viernes en la localidad vizcaína de Güeñes se ha dado por extinguido, según han confirmado fuentes de la Diputación vizcaína. Se estima que alrededor de 26 hectáreas se han visto afectadas.

El fuego se inició entre los barrios de La Cuadra y Zaramillo sobre la una de la madrugada de este viernes, jornada en la que las labores de extinción se vieron dificultadas por el fuerte viento registrado. Aunque no fue necesario desalojar ninguna vivienda, sí provocó el cierre de la carretera Bi-2652 en ese tramo. El incendio se dio por controlado a primera hora de la tarde del viernes, si bien posteriormente se reavivó.

En la mañana de este sábado el fuego se ha podido dar por controlado y minutos antes de mediodía por extinguido. En función de los datos aportados por Diputación, el incendio ha afectado aproximadamente a 26 hectáreas.

En la zona han estado trabajado dos dotaciones de bomberos con autobombas, un retén forestal compuesto por seis personas y un retén extraordinario de Basalan, con otras seis, junto al técnico de guardia. El helicóptero de extinción de incendios se ha desplazado también al lugar, pero finalmente no ha tenido que actuar.