Facua denuncia "el colapso" del Juzgado de Bilbao encargado de cláusulas hipotecarias abusivas y pide medidas al CGPJ

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BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Facua-Euskadi ha denunciado "el colapso" del Juzgado de Bilbao encargado de cláusulas hipotecarias abusivas y ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que refuerce su personal y le dote de más medios, con el fin de evitar que los consumidores que demandaron a las entidades financieras "tengan que esperar hasta dos años" para que se aborden sus procedimientos. En su respuesta, el máximo órgano de gobierno de los jueces reconoce "la extraordinaria carga de trabajo" de los órganos judiciales, y traslada la queja al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

En un comunicado, Facua ha informado de que ha remitido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que pide que refuerce el personal y los medios técnicos de la Plaza número 15 de la Sección de lo Civil del Tribunal de Instancia de Bilbao, especializada en los procedimientos por cláusulas abusivas bancarias.

La asociación de consumidores ha constatado que este juzgado "padece un retraso importante en la tramitación de los procedimientos que le han sido asignados, lo que impide que pueda desarrollarse realmente el derecho a la tutela judicial efectiva".

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, esta Plaza ha recibido los procedimientos por cláusulas abusivas bancarias que, con anterioridad a esta reforma, correspondían al Juzgado especial en esta materia.

"A la demora que ya de por sí sufría el Juzgado especial, se suma ahora el retraso provocado por las labores que han sido precisas desarrollar para garantizar el cumplimiento de la norma. De este modo, los consumidores que demandaron a las entidades financieras se ven obligados a esperar años para que sus procedimientos sean vistos por este órgano, lo que provoca un retraso total y absolutamente inaceptable en el desarrollo de estos casos", ha subrayado Facua.

ACTUACIONES

Por ello, reclama al CGPJ que ponga en marcha cuantas actuaciones "sean precisas para reforzar el personal y los medios técnicos" del Juzgado, "con el fin de que los pleitos asignados puedan ser resueltos con mayor celeridad".

En su respuesta, el Consejo General del Poder Judicial asegura que es consciente de "la extraordinaria carga de trabajo" que soportan los órganos judiciales, y da traslado de la queja de Facua Euskadi a la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco "para que tenga conocimiento de los hechos y, en su caso, adopte medidas para subsanar las deficiencias que se detecten en relación a los medios humanos y materiales de dicho juzgado".