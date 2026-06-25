Fallece una mujer cuando se bañaba en la playa de Ondarreta en San Sebastián

Archivo - Playa de Ondarreta - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido esta pasada noche cuando se bañaba en la playa de Ondarreta en San Sebastián, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra.

El suceso se ha registrado sobre las 23.30 horas de la noche de este pasado miércoles, cuando los amigos de la mujer han visto su cuerpo flotando en el agua y han emitido el aviso. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.