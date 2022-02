Fallece una trabajadora de Arcelor Olaberria tras sufrir un atropello frente a la empresa

SAN SEBASTIÁN, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de la planta de Arcelor Olaberria (Gipuzkoa), que resultó herida grave este pasado martes tras ser atropellada al salir de su puesto de trabajo a las nueve y media de la noche, ha fallecido debido a la gravedad de las heridas, según ha informado el sindicato LAB.

En un comunicado, LAB ha mostrado su solidaridad a familiares, compañeros y allegados de la trabajadora fallecida y ha denunciado que se trata de la "sexta muerte de este año en Euskal Herria". "La sangría no cesa", ha lamentado.

En esa línea, ha explicado que han obtenido la información a través de las delegadas y afiliadas del centro de trabajo, ya que, "tanto Osalan como la patronal, no han facilitado información alguna". Tal y como han precisado desde el sindicato, la trabajadora "fue atropellada gravemente en el paso de cebra que cruza la carretera, andando de su puesto de trabajo al parking, una vez finalizada su jornada laboral".

En esa línea, han apuntado que los trabajadoras de Arcelor Olaberria utilizan un parking público para dejar el coche y, desde allí, para dirigirse al centro de trabajo, utilizan un paso peatonal bajo la autopista, construido expresamente para acceder a su puesto de trabajo.

LAB ha asegurado que la patronal "ha sugerido la calificación de accidente 'in-itinere', algo que, en su opinión, "no se puede tolerar de ninguna manera, a pesar de que se ha producido en el ámbito público, al ser un itinerario que se repite todos los días, como si fuese un aparcamiento de la propia empresa".

A esto ha añadido que el personal "conoce los riesgos de este paso de cebra y la falta de iluminación". Así, ha considerado que Arcelor "debe tener identificados dichos riesgos tanto en la evaluación de riesgos como en el plan de movilidad con su correspondiente valoración de riesgo alto" y aplicar las correspondientes medidas preventivas en este ámbito, en coordinación con la Diputación y el Ayuntamiento, "como si fuera dentro del ámbito de su centro de trabajo".

De este modo, LAB ha pedido a la Administración pública que investigue este accidente como un accidente laboral y no como un accidente "in itinere", ya que "estos últimos no se investigan y, de este modo, ninguna medida correctora es aplicada para controlar el riesgo identificado". Por último, ha hecho un llamamiento a las movilizaciones que se convoquen tras esta muerte.