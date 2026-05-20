La familia de Maialen se plantea la posibilidad de recurrir la sentencia que condena a 27 años al asesino de la joven

VITORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la familia de Maialen Mazón, la joven asesinada a cuchilladas cuando se encontraba embarazada de mellizas, está analizando la posibilidad de recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que condena a J.R., marido de la víctima, a 27 años de cárcel por asesinato con alevosía, dos delitos de aborto, y de abandono de menor.

La abogada de la familia, Virginia Urtaran, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que el abandono de la hija de J.R. y Maialen, a la que el primero abandonó sola en la habitación del apartahotel en el que se produjo el crimen cuando tenía dos años de edad, "ha sido penado en una horquilla muy baja teniendo en cuenta que la niña estuvo en un grave riesgo para su vida por su edad".

Además, considera que otros factores citados en la sentencia y que rebajan la pena impuesta a J.R. respecto a las peticiones de la acusación "no son de aplicación" en este caso. Por todo ello, ha afirmado que cree que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.