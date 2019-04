El Fant abre el 3 de mayo su 25ª edición con la proyección de 'Ático' de Joe Penna

Publicado 11/04/2019 15:54:36 CET

Un total de 18 largometrajes competirán en la Sección Oficial y serán galardonados Dekker y Bayona

BILBAO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao, el Fant, abrirá el próximo 3 de mayo con la proyección de la película 'Ártico', de Joe Penna, su 25ª edición, en la que 18 largometrajes competirán en la Sección Oficial y serán premiados los directores Fred Dekker y José Antonio Bayona.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha presentado este jueves su programación en una comparecencia en la que han participado la concejal de Cultura, Nekane Alonso, el subdirector de Programación Cultural y director del Fant, Justo Ezenarro, y el programador Eugenio Puerto.

Según han explicado, tras las actividades especiales que se han desarrollado desde enero con motivo de los 25 años de vida del Fant, la nueva edición se inaugurará el 3 de mayo con una gala en el Teatro Campos que incluye la proyección de la película 'Ártico' del realizador brasileño Joe Penna, protagonizada por el actor danés Mads Mikkelsen.

La jornada inaugural contará además con la presencia del director de cine Fred Dekker, responsable de títulos como 'El terror llama a su puerta' o 'Una pandilla alucinante', que recibirá el galardón honorífico del festival Estrella del FANTástico, que reconoce "toda una carrera dentro del género" y, en este caso, su aportación al llamado "terror teen de los años 80".

La segunda Estrella del FANTástico será para el realizador José Antonio Bayona, en reconocimiento a su "maestría y carrera llena de éxitos" dentro del género fantástico. En este caso, recibirá el homenaje del festival el 10 de mayo, en la gala de clausura que tendrá lugar en el Auditorio del Museo Guggenheim.

En este 25º aniversario del festival bilbaíno, estarán presentes en la Sección Oficial a concurso 18 películas, cinco de las cuales se exhiben por primera vez en el Estado, mientras que también habrá una 'premiere' europea y una otra mundial.

Entre las películas a concurso, se encuentran 'Pledge' de Daniel Robbins, 'Ever After (Endzeit)' de Carolina Helisgard, 'Inner Ghosts' de Paulo Leite, 'The Hole in the Ground' de Lee Cronin, 'Peripheral' de Paul Hyett, 'The Chain' de David Martín Porras y 'You Might Be the Killer' de Brett Simmons.

También competirán 'El increíble finde menguante' de Jon Mikel Caballero, 'One Cut of the Dead' de Shin'ichirô Ueda, 'Inuyashiki' de Shinsuke Sato, 'Puppet Master: The Littlest Reich' de Sonny Laguna y Tommy Wiklund, y 'Ghostland' de Pascal Laugier.

Completan el concurso 'The Damned' de Evgeny Ruman, 'Piercing' de Nicolas Pesce, 'What Keeps You Alive' de Colin Minihan, 'Lords of Chaos' de Jonas Akerlund, 'The Golem' de Doron y Yoav Paz y 'The Spy Gone North' de Jong-bin Yoon.

Como en ediciones precedentes, la programación de Sección Oficial se completará con una oferta paralela de acceso gratuito en la Sala 2 de Golem - Alhóndiga, con producciones recientes a concurso dentro de la sección Panorama Fantástico, curiosidades y clásicos del género, con el objetivo de "abrir aún más el festival a nuevos públicos".

En este caso, competirán 'Escombros' de Álvaro Pita, 'Lucero' de Norberto Ramos, 'El Cerro de los Dioses' de Daniel M. Caneiro, 'After the Lethargy' de Marc Carreté, 'House of Sweat and Tears' de Sonia Escolano y 'H0us3' de Manolo Munguía.

El cortometraje tendrá, en palabras de sus responsables, "una presencia destacada" y se han programado dos sesiones de 'Fant en Corto' para los días 3 y 4 de mayo, la primera dedicada, en exclusiva, a los cortometrajes de sello vasco.

Los diez trabajos de realizadores vascos a concurso corren a cargo de Aitzol Saratxaga, Martín Romero, Norma Vila, Khris Cembe, Diego Kataryniuk, Toni Abad, Ander Iriarte, Miriam Ortega e Iker Arce, Nitya López e Iban del Campo. El resto de cortometrajes de 'Fant en Corto' son, en su mayoría, producciones europeas y del resto del Estado, entre ellas 'Lo siento mi amor', nuevo trabajo de Eduardo Casanova, y 'Flotando', de Frankie De Leonardis.

El palmarés de Fant 25 se dará a conocer el día 9 de mayo por el jurado, integrado por el director de cine estadounidense, guionista y productor Gary Sherman, la directora de Fancine - Festival de Cine Fantástico de Málaga Rocío Moreno, y la actriz Diana Peñalver. Por su parte, el jurado de Panorama estará compuesto por el director, productor, escritor, ilustrador e historietista Borja Crespo, la compositora Aranzazu Calleja y el director Rubin Stein.

Como es habitual, la entrega de premios tendrá lugar dentro de la gala de clausura, que este año se desarrollará en el Auditorio del Museo Guggenheim Bilbao el día 10. El acto incluirá la proyección de la película 'Au Poste!', dirigida por Quentin Dupieux. Al igual que la pasada edición, el sábado 11, se proyectará en la Sala BBK todo el palmarés de Fant 25, en dos sesiones.

ROEG Y GRAU

Por otro lado, dentro de las proyecciones especiales con acceso libre, se ha programado entre el 3 y el 10 de mayo un ciclo con algunos de los títulos de la distribuidora La Aventura Audiovisual, con títulos como 'The Monster' o 'The Night Eats the World'. También se proyectarán cinco títulos clásicos de Nicolas Roeg y Jordi Grau, fallecidos ambos en 2018. En concreto, se verán 'Don't Look Now', 'The Man who Fell to Earth' y 'The Witches', así como 'Ceremonia sangrienta' y 'No profanar el sueño de los muertos'.

Además, el 2 de mayo, con carácter previo a la inauguración del festival, la Sala BBK-Gran Vía acogerá una sesión dedicada a "Maestros de Fant, con la proyección de 'In-natural (The Stuff)', del recientemente desaparecido cineasta estadounidense Larry Cohen.

En una segunda sesión, se entregará el Fant de Honor al actor George Brown Randal, conocido popularmente como Jack Taylor, protagonista de títulos como 'La venganza de la momia' o 'El buque maldito'. En ese marco, se proyectará el documental 'Jack Taylor, testigo del fantástico' de Diego López.

Asimismo, dentro de la sección 'Fant al rescate' se proyectará 'Muertos y enterrados' de Gary Sherman y se ha programado una sesión doble con 'In Fabric', de Peter Strickland, y 'Dragged Across Concrete', de S. Craig Zahle y protagonizada por Mel Gibson. Por su parte, 'Dokufant' ofrecerá 'Wolfman's Got Nards' de Andre Gower.

El festival ha programado también el documental 'Desenterrando Sad Hill', la ópera prima del guionista y realizador gallego Guillermo de Oliveira, que recibirá el Premio Fantrobia, que reconoce a "una figura emergente dentro del género fantástico", en la gala de clausura,.

Como novedad, además de las habituales sesiones de 'Fant Eskola, el festival ha diseñado también una programación específica pensando en el público familiar, con dos sesiones matinales de 'Fant Familian' el sábado 4 y el domingo 5 en el auditorio principal de Golem - Alhondiga Bilbao, en las que se proyectarán 'Dilili en París' y 'Astérix: Edabe Magikoaren Sekretua'.

Por otro lado, el día 2 de mayo, el Kafe Antzokia acogerá un concierto inaugural con la banda Moonshine Wagon, con entrada gratuita hasta completar aforo. La fiesta de clausura tendrá lugar en el marco del programa Art After Dark del Museo Guggenheim Bilbao, contará con la actuación del DJ Carlos Bayona, que estará acompañado a los platos por su hermano, José Antonio Bayona.