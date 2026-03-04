El Fant proyectará la próxima semana cortometrajes en euskera del circuito itinerante Laburbira - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao-FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, continúa su ciclo PreFANT con la proyección el próximo miércoles, 11 de marzo, de seis cortometrajes realizados en euskera del circuito itinerante Laburbira.

'Olentzerori eskatu nion', de Amaia San Sebastian Larzabal, 'Erreka zoko hortan', de Ekaitz Bertiz, 'Fishy', de June Asua Olabarria, 'A-Maniki', de Elixabet Nuñez, 'Geratzen den hori', de Aitor Gametxo Zabala, 'Orain zer?', de Ainhoa Urgoitia, y 'Hortzikara', de Ane Cuesta, se podrán ver en el Centro Municipal de Abando, a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Según han indicado desde el Ayuntamiento bilbaíno, Laburbira cumple este año su 23ª edición. Su objetivo es impulsar el cine vasco, permitiendo a los cineastas mostrar sus películas y también dar conocer a la ciudadanía los cortometrajes creados en euskera.

Este proyecto cuenta con el apoyo del Consistorio bilbaíno por "su sintonía con varios de los objetivos recogidos en el Plan Estratégico de Cultura de Bilbao 2023-2033" como el apoyo a los creadores locales y fomentar los proyectos en euskera.

El certamen también apoya la producción vasca, local y en euskera con su propio espacio en la Sección Oficial con FANT Laburrean-Euskal Filmak y varios premios, así como la tercera convocatoria para promover proyectos para la producción de un cortometraje de género fantástico en euskera, cuyo plazo finalizará el sábado 28 de marzo.

En esta cuarta cita del ciclo PreFANT, tras los preestrenos de 'Decorado', 'Gaua' y 'Aves de corral', la sesión del próximo 11 de marzo en Abando contará con la participación de Amaia San Sebastián, directora de 'Olentzerori eskatu nion', proyecto que consiguió el premio para impulsar la producción de cortometrajes de género fantástico en euskera en la edición 2024 del FANTBilbao.