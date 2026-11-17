El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el candidato al Congreso del PP por Guipúzcoa, Jon Echevarría, y el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés. - Unanue - Europa Press

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se comprometido en Bilbao a "poner fin al descontrol migratorio", a acabar con la inseguridad en las calles, a hacer un Parador Nacional en Durango (Bizkaia) y concluir el TAV, y ha pedido el voto "prestado" de los electores descontentos con el PNV y el PSE-EE. Además, ha afirmado que las piedras que lanzaron el pasado sábado contra el cabeza de lista popular al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, son las mismas con las que Pedro Sánchez ha construido "su muro".

Feijóo, que ha clausurado este martes un acto del PP en el Palacio Euskalduna de Bilbao, junto al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y a la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, se ha comprometido a hacer un Parador Nacional en Durango (Bizkaia), también "inequívocamente" con el Tren de Alta Velocidad (TAV), con la seguridad en las calles actuando contra la "multirreincidencia", y a "poner fin al descontrol migratorio".

En este sentido, ha criticado que lleguen migrantes "en centenares y centenares diariamente, los metan en aviones militares y los dispersen por las ciudades de España". "No podemos seguir con un descontrol migratorio", ha advertido.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno cree que a "muchos socialistas vascos les da vergüenza que Sánchez y los suyos hablen mejor de Otegi que de Eduardo Madina o de Nicolás Redondo" y, por eso, les ha pedido su voto, así como a los electores descontentos del PNV.

"Estoy seguro de que muchísimos votantes del PNV no están contentos con que su voto apoye de forma constante y continuada durante estos ocho años la corrupción de un gobierno o que apoye el mayor descontrol migratorio, o la mayor crisis de vivienda y la protección de los okupas, el abandono de las infraestructuras o la tolerancia con la delincuencia", ha manifestado.

Alberto Núñez Feijóo se niega a creer que "la mayoría de votantes del PNV estén conformes con que su voto valga para lo mismo que vale el voto de Bildu". "Pues bien, a los desencantados del PNV y del PSE-EE les digo que no se resignen, que no tienen que quedarse en casa ni comulgar con quien ha traicionado sus principios". "Yo les pido su confianza", ha remarcado.

Por ello, les ha reclamado "su confianza porque todo gobierno tiene votos prestados; todo gobierno sólido y gobierno fuerte, que tiene tantas tareas que realizar, necesita votos prestados". "Yo les pido el voto para limpiar las instituciones y devolverlas la decencia. Yo les pido el voto para mejorar los servicios públicos y la economía y para hacer un gobierno de gestión. Yo les pido el voto para que en España haya un gobierno decente", ha enfatizado.

También ha reclamado su voto para que Euskadi "vuelva a ser esa tierra que fue pionera en su capacidad industrial, pionera en su capacidad exportadora y pionera en la captación de inversiones extranjeras".

LAS PIEDRAS LANZADAS A JON ECHEVARRÍA

El presidente del PP ha censurado que las piedras que lanzaron el pasado sábado contra el cabeza de lista de Gipuzkoa, Jon Echeverría, son las mismas con las que Pedro Sánchez ha levantado "su muro" contra los que no le han votado o no le dan la razón.

A su juicio, los populares van a "convencer" el 29 de noviembre y ha asegurado que lo van a "conseguir". "Tenemos diez días por delante para ir a cada barrio, a cada pueblo y hay que hablar con cada pueblo. Vamos a dar un cambio a nuestro país y le va a venir muy bien a Euskadi, porque estas elecciones no van de unas siglas contra otras o de un bloque contra otro, van de decencia o de indecencia; van de proteger a la nación o proteger a un solo hombre; van de que funcione este país o de dejarlo caer más si cabe", ha subrayado.

El líder del Partido Popular ha dicho que hay que elegir entre "un gobierno que cumpla con los que se esfuerzan o un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas". "Eso es lo que nos jugamos", ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que hay que "derrotar a todos los que han dañado a España", introduciendo la papeleta del PP en las urnas. Además, ha asegurado que el PP "va bien" en la campaña, mientras que los socialistas "van como pollo sin cabeza".

Según ha destacado, hay que ver "cómo acaba el partido" porque lo importante no es "lo que pasa en los primeros 20 minutos, sino en el minuto 90 y en la prórroga". "Lo importante, por tanto, es no conformarnos, no pararnos y llegar con el trabajo hecho a las once de la noche del 29 de noviembre", ha indicado.

Tras defender su trayectoria de "gestor", se ha reivindicado como "político serio" porque se necesita un presidente del Gobierno "que no mienta". "España no necesita un impostor, necesita un servidor. Y por eso me presento a las elecciones, porque no soy un impostor", ha aseverado.

(Habrá ampliación)