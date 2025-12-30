Fekoor facilita en 2025 empleo en empresa ordinaria a 90 personas con discapacidad, 16 con contrato indefinido

Trabajador en limpieza industrial - FEKOOR

BILBAO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor) ha logrado en 2025 la inserción laboral en empresa ordinaria de 90 personas con discapacidad (51 hombres y 39 mujeres), de las cuales 16 han obtenido contrato indefinido y 74 temporal.

"Esta evolución positiva en la estabilidad del empleo refleja una tendencia alentadora", ha señalado el técnico de Empleo de la entidad, Pedro de la Torre, para asegurar que seguirán trabajando para "reducir la temporalidad y mejorar la inserción de las personas con discapacidad a través de formación y orientación laboral".

Para ello, entre otras acciones y en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia, Fekoor ha puesto en marcha dos cursos formativos de 15 personas con discapacidad cada uno: Atención socio-sanitaria en instituciones sociales y Limpieza industrial. Este segundo itinerario se repetirá a partir del próximo mes de febrero y la preselección se hará a principios de enero.

Por otro lado, la ONG vizcaína ha impulsado la intermediación laboral y la prospección empresarial a través del programa Incorpora de obra social La Caixa. Así, durante este 2025, la entidad ha atendido a 327 personas, sumando 88 nuevas incorporaciones a su bolsa de empleo, que ya cuenta con 3.050 personas inscritas.

Para fomentar la inclusión laboral, ha contactado con 400 empresas de sectores con alta demanda, como limpieza, administración, atención al cliente, conducción, cuidados y operario/operaria de industria.