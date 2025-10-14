El festival de artes escénicas Labo de San Sebastián celebrará su séptima edición del 13 al 16 de noviembre

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del festival de artes escénicas Labo de San Sebastián se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Tabakalera y Gazteszena de la capital guipuzcoana, con el foco puesto en producciones que, trabajando lo contemporáneo, tienen su base en las tradiciones, las raíces y el folclore.

En un comunicado, los organizadores han informado de que el festival contará con nuevas residencias artísticas (EKI, Aideko, Iturri), seis estrenos absolutos, dos estrenos nacionales y ocho estrenos en Euskadi.

En total habrá 27 propuestas (18 espectáculos, tres procesos de creación, dos conciertos, una película y tres jornadas profesionales). Labo busca crear espacios abiertos donde las artes escénicas contemporáneas (danza, teatro y circo), y sus procesos creativos, tengan un lugar donde representarse.