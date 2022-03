El festival BBK OFF ofrece visitas guiadas por el Bilbao del futuro gracias a la realidad aumentada

"Billennium", Performance Inmersiva Que Se Podrá Disfrutar En BBK OFF

"Billennium", Performance Inmersiva Que Se Podrá Disfrutar En BBK OFF - BBK

BILBAO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBK OFF, el festival bilbaíno de artes escénicas alternativas que en este año celebra su segunda edición, incluye en su segundo fin de semana (7-10 de abril) una producción que enseñará a los espectadores cómo será el Bilbao del futuro. "Billennium" es una performance inmersiva de la que se han programado quince pases, cada uno para un público reducido de sólo 12 personas.

Con punto de partida en la Sala BBK de la Gran Vía bilbaína, sede del festival, estas visitas guiadas teatrales pasarán por la estación de Abando, la Ría y Bilbao La Vieja, según han informado los organizadores.

Un dispositivo individual facilitado por la organización permitirá a cada espectador descubrir, a lo largo del recorrido, cómo podrían ser esos rincones dentro de 10, 20 o 50 años. "Habrá escenarios utópicos y distópicos, más propios ahora de la ciencia ficción, y otros inesperados", han apuntado.

En todos ellos tendrán lugar diferentes narraciones e historias, acompañadas de su correspondiente espacio sonoro envolvente, así como de la aparición, en tiempo real y gracias a la realidad aumentada, de una 'arquitectura especulativa' futurista dibujada sobre los edificios actuales.

PROGRAMA EUROPEO

"Billennium" es una creación de la compañía inglesa Uninvited Guests, formada por Jessica Hoffmann y Paul Clarke, que estará en el BBK OFF 2022 gracias a la productora vasca Ikuseearte (Raquel Castells) y al programa de la Unión Europea Perform Europe.

Con el apoyo de este último, este espectáculo, que ya se ha podido ver en Bristol (Reino Unido) y Amberes (Bélgica), llegará estos meses tanto a Bilbao como a Budapest (Hungría) y Belgrado (Serbia).

Como se trata de un proyecto específicamente adaptado a cada ciudad en la que se lleva a cabo, en el caso de Bilbao Hoffmann y Clarke han contado con el asesoramiento, entre otros, de la historiadora y escritora Toti Martínez de Lezea, el concejal de urbanismo Asier Abaunza o Eider Inunciaga, directora de BBK Kuna: La casa de los ODS, nuevo espacio de innovación social precisamente dedicado a ofrecer soluciones que den respuesta a los retos del futuro de Bizkaia.

Estos "viajes en el tiempo teatrales de realidad aumentada", de una hora de duración aproximada, se podrán vivir a las 13.00, 17.00 y 19.00 horas del jueves 7 de abril, así como en cuatro pases diarios (11.00, 13.00, 17.00 y 19.00 horas) el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10.

CITAS EN INGLÉS Y EUSKERA

Habrá citas tanto en inglés (la mayoría) como en euskera (día 8 a las 17.00 horas) y en castellano (día 9 a las 17.00 horas). Además, al ser una iniciativa dirigida a todo tipo de público, habrá también un pase con traducción a lengua de signos (día 10 a las 11.00 horas). Las entradas (únicamente hay disponibles 180 plazas) están ya a la venta a un precio único de 10 euros (más gastos de gestión) en la web de la Sala BBK.

Hoffmann y Clarke también impartirán durante el festival BBK OFF 2022 la charla "Transformación digital en las artes escénicas" (BBK Kuna, el 6 de abril a las 11.00 horas con entrada libre), sobre el uso de las tecnologías interactivas para conectar con la audiencia, tanto ante público remoto como en espectáculos presenciales.

Asimismo, ya el 23 de abril, ambos llevarán a cabo su creación "To Those Born Later" simultáneamente en las tres ciudades mencionadas (Bilbao, Budapest y Belgrado). Se trata de una performance interactiva y online que reunirá a público de los tres países para debatir qué debería meterse en una cápsula del tiempo que se fuera a abrir dentro de 150 años, a modo de legado para las generaciones futuras.

Las plazas para participar están ya a la venta en la web de la Sala BBK, a un precio libre que marcará cada espectador al sacar su ticket. Para tomar parte sólo se requiere un ordenador con buena conexión a Internet y otro dispositivo (como un móvil o una tablet).