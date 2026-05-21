Un festival con Juanes, Antonio Orozco y Rigoberta Bandini conmemora el 12 junio en Bilbao los 125 años de Iberdrola

Archivo - El cantante Juanes durante su concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola celebrará el próximo el 12 de junio una festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao con motivo de su 125 aniversario en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

Ambas celebraciones se suman a las ya anunciadas para el 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el 28 de noviembre en Valencia -con Estopa y Mafalda Cardenal-

El parque de Doña Casilda de Bilbao acogerá el 12 de junio con un festival de música y el mayor espectáculo de drones que se haya organizado, desde las 16.00 horas. El cartel reúne a Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, cuatro artistas de prestigio nacional e internacional de estilos diferentes que ofrecen una propuesta amplia y pensada para todos los públicos, según ha informado Iberdrola.

La celebración continuará con un espectáculo de drones sin precedentes en el Estado, a las 23.00 horas, con un total de 1.500 dispositivos, que dibujarán figuras y composiciones luminosas en los alrededores de Torre Iberdrola en un formato visible desde distintos puntos de Bilbao.

SHOW ALIMENTADO POR FUENTES 100% RENOVABLES

Será un show de gran escala alimentado por fuentes 100% renovables que celebrará la aportación de Iberdrola a la innovación y la sostenibilidad y su compromiso con las personas a través de una experiencia colectiva única que combinará tecnología, música y efectos visuales.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema "125 años luz", su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general.

Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia.

La agenda se completa con exposiciones de tecnología y arte, eventos sociales y la iluminación de edificios emblemáticos y monumentos, iniciativas con las que Iberdrola comparte su trayectoria ligada a su contribución al desarrollo a través de la electrificación y su compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.