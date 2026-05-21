Un festival con Juanes, Antonio Orozco y Rigoberta Bandini conmemora el 12 junio en Bilbao los 125 años de Iberdrola

Por la noche habrá un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína

Archivo - El cantante Juanes durante su concierto en el Movistar Arena
Archivo - El cantante Juanes durante su concierto en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 12:43
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BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola celebrará el próximo el 12 de junio una festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao con motivo de su 125 aniversario en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

Ambas celebraciones se suman a las ya anunciadas para el 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el 28 de noviembre en Valencia -con Estopa y Mafalda Cardenal-

El parque de Doña Casilda de Bilbao acogerá el 12 de junio con un festival de música y el mayor espectáculo de drones que se haya organizado, desde las 16.00 horas. El cartel reúne a Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne, cuatro artistas de prestigio nacional e internacional de estilos diferentes que ofrecen una propuesta amplia y pensada para todos los públicos, según ha informado Iberdrola.

La celebración continuará con un espectáculo de drones sin precedentes en el Estado, a las 23.00 horas, con un total de 1.500 dispositivos, que dibujarán figuras y composiciones luminosas en los alrededores de Torre Iberdrola en un formato visible desde distintos puntos de Bilbao.

SHOW ALIMENTADO POR FUENTES 100% RENOVABLES

Será un show de gran escala alimentado por fuentes 100% renovables que celebrará la aportación de Iberdrola a la innovación y la sostenibilidad y su compromiso con las personas a través de una experiencia colectiva única que combinará tecnología, música y efectos visuales.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema "125 años luz", su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general.

Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia.

La agenda se completa con exposiciones de tecnología y arte, eventos sociales y la iluminación de edificios emblemáticos y monumentos, iniciativas con las que Iberdrola comparte su trayectoria ligada a su contribución al desarrollo a través de la electrificación y su compromiso con las comunidades en las que desarrolla su actividad.

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