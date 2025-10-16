El Festival de Mujeres Fotógrafas Baffest Barakaldo inicia su décima edición

De izquierda a derecha, Amagoia Arana , Maied Urrutia , Reyes Gracia , Ainhoa Resano y Asuntzi Martinez Ezqueta - OLGA RUIZ-BAFFEST

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Mujeres Fotógrafas Baffest Barakaldo ha puesto en marcha su décima edición, en la que se podrán ver en las calles de esta localidad vizcaína cinco exposiciones de diferentes autoras. En el marco del certamen, este sábado se celebrará el Argazki Eguna y habrá una mesa redonda sobre fotógrafas y publicaciones, una visita guiada a las exposiciones y una comida popular.

El Festival de Mujeres Fotógrafas, organizado por el Ayuntamiento de Barakaldo, ha presentado este jueves su programación en el Parque de San Vicente en un acto con la presencia de la alcaldesa, Amaia del Campo, y la concejala de Cultura, Nerea Cantero, junto a la responsable de Emakunde, Miren Elgarresta, y la directora del proyecto fotográfico oharkabehan, Maied Urrutia.

Según han explicado, el Baffest ofrecerá hasta el 16 de noviembre diversas exposiciones dentro de su programación. Entre las iniciativas, se encuentra el proyecto liderado por la barakaldesa Maied Urrutia, titulado 'Oharkabean, La ciudad inadvertida', que podrá verse en el Parque de San Vicente.

En él, seis mujeres no profesionales (M. Jose Zamora Prieto, Reyes García Mantilla, Asuntzi Martínez Ezketa, Izaskun Sayas Amuriza, Rosana Morales Dorrío y Amagoia Arana Escalada) han buscado reflejar "un Barakaldo inédito y desconocido, que aguarda en silencio, oculto bajo el velo de la quietud: una ciudad llena de luz, color y poesía".

Barakaldo también es protagonista de 'ComercioRevelado', un proyecto de la artista Ainhoa Resano en el que se describe la ciudad a través de su comercio tradicional. Ubicado en el Parque de los Hermanos, aúna imagen y archivo sonoro de las personas que mantienen vivos los comercios tradicionales, con "relatos de orgullo, pertenencia y arraigo que sostienen la vida cotidiana y la identidad" de este municipio vizcaíno.

Por su parte, la barakaldesa Asuntzi Martínez Ezketa presenta 'Los monstruos', una "catarsis personal" a través de la fotografía que podrá verse en el centro cívico Clara Campoamor.

La ganadora de la anterior edición del Certamen de Fotógrafas del festival, la mexicana Fernanda del Barrio, propone en el Conservatorio Municipal 'Ensayos para llenar un vacío', un proyecto fotográfico conectado con la performance y el land art, han explicado desde el Baffest. La autora plantea "el vacío como un espacio de desarrollo de distintas oportunidades mediante su llenado con instalaciones efímeras que generan nuevos vacíos y nuevas soluciones".

Por otro lado, también se podrán conocer los nueve proyectos finalistas del X Certamen de Fotógrafas en la Plaza de San Vicente, junto a la iglesia. Estas autoras serán las protagonistas de la jornada central del festival, el Argazki Eguna, una jornada dedicada a las fotógrafas y sus publicaciones.

ARGAZKI EGUNA

El Argazki Eguna tendrá lugar el sábado 18 de octubre en el Centro Cívico Clara Campoamor, y reunirá presentaciones, exposiciones, debates y la entrega de premios a las ganadoras del X Certamen de Fotógrafas Baffest.

Las autoras que competirán este año por los premios Baffest y Barakaldo son Ana Padró (Endo), Carla Oset (Background), Femias (Mujeres por defecto), Gloria Oyarzabal (Usu fructus abusus), Marta González (Carne de perro), Mendia Echeverría (Volary), Rebeca Mayorga (Simuladores de dios), Silvia Ayerra (Diente de leche) y Sonia Celma (Columna).

En esa jornada, el público podrá participar en una visita guiada por las exposiciones al aire libre que se distribuyen por diferentes puntos de la ciudad y el recorrido concluirá con una comida popular en la Cervecera San Bizente.

Entre las actividades de la jornada, se encuentra también la mesa redonda 'Ellas publican', en la que participarán Carmen Dalmau (Las mujeres disparan), Rocío Bueno (Ancestras), Elena de la Rua (El paraíso come carne), Asuntzi Martínez (Los monstruos) y Tania Barrenetxea (Apegos feroces). La conversación girará en torno a la publicación fotográfica contemporánea y al papel de las mujeres como autoras y editoras.

El Argazki Eguna culminará con la proclamación de las ganadoras del X Certamen de Fotógrafas Baffest para poner, en palabras de sus responsables, "el broche final a una jornada que reafirma el compromiso del festival con la visibilidad, la creación y la comunidad fotográfica femenina".

ARRAIGO CON BARAKALDO

Baffest surgió en 2016 "con una vocación feminista y social" por iniciativa de Fotopop Producciones y con el apoyo del Ayuntamiento de Barakaldo. Desde su primera edición, su principal objetivo ha sido "dar visibilidad al trabajo de las mujeres fotógrafas, que históricamente no han tenido la misma presencia que sus colegas masculinos en festivales, medios, exposiciones o escuelas", han explicado sus responsables.

En este festival han participado cerca de cien fotógrafas, entre ellas Cristina de Middel, Cristina García Rodero(ambas Premio Nacional de Fotografía) y Esther Ferrer (Premio Nacional de Artes Plásticas), pero también "ha servido a muchas otras mujeres para iniciar o afianzar su carrera como fotógrafas".

Asimismo, desde la organización han destacado el "fuerte arraigo" que mantiene con Barakaldo, "fomentando la participación ciudadana y llevando las exposiciones a las calles". El festival también apuesta por las fotógrafas vascas, con "un lugar destacado" en su programación.