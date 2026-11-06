El festival rural Haziaraba lleva el arte a la pequeña infancia de nueve municipios alaveses

Haziaraba - DIP. ÁLAVA

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Haziaraba, el Festival Rural de Estimulación Artística Temprana, regresa este otoño a Agurain, Amurrio, Aramaio, Dulantzi, Iruña de Oca, Labastida, Laudio, Legutio y Oyón. Su programación, dirigida a familias con menores entre 0 y 6 años, propone distintas formas de acercarse al arte desde la pequeña infancia, respetando sus tiempos de atención, percepción y descubrimiento.

El proyecto está impulsado por Púlsar y cuenta con la financiación del Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, Fundación Vital y los ayuntamientos participantes.

"El acceso a la cultura empieza en los primeros años de vida. Haziaraba permite que las niñas y los niños de los municipios alaveses disfruten de experiencias artísticas de calidad cerca de casa", ha destacado la diputada foral de Cultura, Ana del Val.

Por su parte, Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital, ha subrayado el valor de la iniciativa para el territorio. "Apoyar Haziaraba es contribuir a que las familias encuentren propuestas culturales de calidad en su propio municipio. Compartir estas experiencias desde la infancia también ayuda a crear vínculos y a dar vida a los espacios culturales de nuestros pueblos", ha remarcado.

TRES PROPUESTAS PARA DESCUBRIR Y COMPARTIR

La programación escénica llegará con 'Baby Esferic', de la compañía Aboon Teatro, una propuesta para niñas y niños de 0 a 6 años que rinde homenaje a la Tierra y a sus habitantes. A través de distintas historias y paisajes, su estética de inspiración esférica y delicadamente visual invita a descubrir la magia del planeta a ritmo de bebé. La obra ha recibido importantes reconocimientos tanto a nivel nacional como en su salto a festivales internacionales

El cine estará representado por 'Harri Zopa eta beste zenbait alderantzizko ipuin', para mayores de 2 años. Se trata de cinco cortometrajes de la distribuidora Rita&Luca Films llenos de fantasía y humor que reinterpretan cuentos populares y costumbres universales de la infancia, con el Búho del Cine como hilo conductor.

Las sesiones de narración oral en euskera, a cargo de Arabazan y dirigidas a mayores de 3 años, invitarán a reunirse alrededor de los cuentos y disfrutar de la escucha compartida. "Cuidamos la propuesta artística y también cómo recibimos al público, cómo se prepara el espacio y qué tiempo dejamos para que cada niña y cada niño disfrute a su ritmo. La colaboración con los municipios es fundamental para hacerlo posible", ha explicado Ander Elorza, responsable del proyecto.