Festivales de Libourne (Francia) y Edimburgo (Escocia) reciben seis propuestas vascas de danza de la mano de Etxepare

Archivo - Festivales de Libourne y Edimburgo reciben seis propuestas vascas de danza de la mano de Etxepare - ETXEPARE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis propuestas vascas de danza contemporánea llegan a Fest'Arts de Libourne (Francia) y al Festival Fringe de Edimburgo (Escocia) de la mano de Etxepare Euskal Institutoa. Amaia Elizaran & Nenymus, Komerobi Produkzioak y Ertza actuarán en el festival Fest'Arts de Libourne (Francia), que se celebra del 6 al 8 de agosto, mientras que Erain y Helena Wilhelmsson presentarán sus trabajos en el Festival Fringe de Edimburgo (Escocia), con funciones del 7 al 16 de agosto.

Ambas participaciones cuentan con el respaldo de Etxepare Euskal Institutua y forman parte de las colaboraciones que mantiene con festivales, organizaciones y profesionales del sector a nivel internacional para impulsar la visibilidad y proyección exterior de la creación vasca, según han explicado fuentes del centro en un comunicado.

El festival de artes de calle francés Fest'Arts este jueves actúa Amaia Elizaran & Nenymus, que presentarán 'Iraun'. La propuesta reúne a la bailarina y coreógrafa Amaia Elizaran y a Nenymus, proyecto musical del artista multidisciplinar Silberius de Ura.

Conectados por una melodía que combina voces, instrumentos antiguos y máquinas modernas, bailarina y músico establecen un diálogo a medio camino entre la composición y la improvisación. La pieza explora, desde la danza contemporánea, la capacidad del cuerpo para reinventarse en cada instante.

Además, este viernes actuará Komerobi Produkzioak con 'Argilunak', una pieza cuyo título puede traducirse del euskara como "luces y sombras". La compañía combina danza, artes visuales y proyecciones en directo para explorar la dualidad entre la luz y la oscuridad y abordar la memoria y el duelo como un camino hacia la transformación y el renacimiento. 'Argilunak' podrá verse a las 11.00 y a las 22.00 horas en el Parking Max Linder.

Cerrará la participación vasca Ertza, compañía fundada en 2004 y dirigida por el bailarín y coreógrafo Asier Zabaleta, que llevará a Libourne dos de sus trabajos este sábado 8 de agosto. A las 11.00 horas presentará 'Un we', una reflexión sobre el individualismo, las desigualdades y las formas contemporáneas de esclavitud.

Además, a las 20.30 llegará 'Otempodiz', una propuesta a medio camino entre las danzas urbanas, tradicionales y contemporáneas que contrapone distintas maneras de entender y vivir el tiempo. Ambas funciones tendrán lugar en Les Quais.

En cuanto al Festival de artes escénicas Fringe de Edimburgo en el marco de la colaboración que Etxepare Euskal Institutua mantiene con Dance Base, el centro nacional de danza de Escocia, este año serán Erain y Helena Wilhelmsson quienes presenten sus trabajos en Edimburgo. Ambas propuestas podrán verse los días 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto en Dance Base.

Erain, una joven compañía formada por los bailarines Oier Zuñiga y Lorea Bakero, presentará 'Jarraibiderik gabe'. La pieza plantea un diálogo entre cuerpos y objetos en el que los materiales, el juego y la transformación se convierten en herramientas de creación.

Por su parte, Helena Wilhelmsson, bailarina sueca afincada desde hace años en el País Vasco, presentará su primer trabajo coreográfico, 'Trembling Frequencies', creado junto al coreógrafo Jordi Vilaseca. Se trata de una pieza en solitario donde la danza y el mito se entrelazan, y que, inspirándose en la figura de las sirenas y en el misterioso poder de atracción de su voz, aborda cuestiones como la identidad, la soledad, la rabia y la búsqueda de una voz artística propia.

Un programa profesional para impulsar nuevas conexiones Las actuaciones se complementarán con un programa dirigido a profesionales de la danza y del sector cultural. Así, del 4 al 9 de agosto, Helena Wilhelmsson impartirá clases de danza contemporánea para bailarines profesionales dentro del programa formativo de Dance Base.

Además, el 11 de agosto tendrá lugar el Basque Dance Pro Presentation, un encuentro dirigido a programadores y otros profesionales del sector. Representantes de la Asociación de Profesionales de la Danza del País Vasco (ADDE) y de las dos compañías participantes presentarán el ecosistema vasco de la danza y el catálogo Basque Dance. La sesión servirá también para dar a conocer las líneas de apoyo de Etxepare Euskal Institutua destinadas a favorecer la circulación internacional de las compañías vascas.