Ficoba acoge este fin de semana la décima edición de la feria Caravantur, con más de 20 empresas expositoras

Ficoba acoge este fin de semana la décima edición de Caravantur

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa) acoge este fin de semana la décima edición de la feria Caravantur, con más de 20 empresas expositoras con una amplia representación de vehículos de recreo y ocio, desde furgonetas mixtas listas para camperizar, Urban Van y camper versátiles, hasta modelos de "Gran Volumen" y autocaravanas integrales de alta gama.

Desde Ficoba han señalado, en un comunicado, que se trata de un espacio "pensado tanto para quienes buscan su primer vehículo, como para quienes desean renovar, alquilar o planificar sus próximas vacaciones".

Con motivo de su décimo aniversario, en Caravantur se sortearán diferentes artículos de caravaning, el seguro para autocaravana o camper, experiencias de ocio y entradas familiares a Futuroscope. A estos premios se suma el ya tradicional sorteo de 600 euros de ayuda para la compra o alquiler de un vehículo caravaning en la propia feria,

En esta edición habrá stands temáticos con información sobre destinos de camping en Euskadi, Navarra y la zona de Levante, propuestas para viajar en autocaravana a Marruecos, así como empresas especializadas en alarmas para vehículos recreativos y opciones de tapizado para personalizar el interior de las camper. Además, el recinto contará con zona de ocio y 'food trucks'.

La entrada y el parking son gratuitos. Quienes prefieran el transporte público pueden llegar cómodamente gracias a la parada de Euskotren situada a escasos metros del recinto ferial. Asimismo, las personas que se desplacen desde fuera podrán pernoctar en el parking habilitado para autocaravanas y camper, previa inscripción a través de la web de la feria.