Finalizan las obras de reordenación del tráfico en las intersecciones de la BI-2301 en el barrio Goitondo de Mallabia

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha dado por concluidos los trabajos de reordenación del tráfico en la carretera BI-2301, a la altura del barrio Goitondo de Mallabia, tras 14 meses de trabajos y una inversión de 3,9 millones de euros, según ha informado la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga.

Se trata de una zona que "precisaba una intervención para incrementar la seguridad vial" al ser un tramo en el que las maniobras resultaban "especialmente complejas, debido a la escasa visibilidad y a la ausencia de carriles de cambio de velocidad adecuados".

Además, esta zona incluía la intersección de acceso al polígono Goitondo, así como diferentes accesos hacia los barrios de Berano y Arandoño, y a varios establecimientos hosteleros.

La Diputación comenzó hace 14 meses los trabajos de reordenación que ahora concluyen y que han consistido en rediseñar la zona para mejorar tanto la visibilidad en la conducción como el trazado de la vía. Se ha rebajado la cota de la rasante y se ha generado una nueva intersección, que "concentra y gestiona todos los accesos".

También se ha construido un puente sobre el arroyo, de manera que los conductores pueden realizar las maniobras "con mayor seguridad y fluidez". Asimismo, se ha renovado la intersección de acceso al polígono de Goitondo.

Ambas intersecciones cuentan ahora con carriles de espera para giros a la izquierda, así como carriles de entrada y salida que "facilitan y protegen todos los movimientos de los vehículos".

MOVILIDAD PEATONAL

Por lo que respecta a la movilidad peatonal, se han mejorado las paradas de transporte público, reubicándolas y dotándolas de bahías para la detención segura de los autobuses. También se han construido nuevas aceras y se ha instalado un paso de peatones inteligente que garantiza "un cruce más seguro entre márgenes".

El proyecto, que ha contado con una inversión total de 3,98 millones de euros, ha incluido actuaciones ambientales destinadas a naturalizar el entorno, como la restauración del arroyo Izartza, su revegetación y la construcción de un paso de fauna junto al polígono de Goitondo, para mejorar la conectividad ecológica y prevenir atropellos.

Además, se han realizado diversas plantaciones y se ha completado la obra con mejoras en la señalización horizontal y vertical, balizamiento, sistemas de contención, drenaje, iluminación y la renovación del firme.