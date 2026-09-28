La firma de hipotecas en Euskadi registra una caída interanual del 16% en julio

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BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en País Vasco ha descendido un 16% en julio respecto al mismo mes del año anterior con un total de 1.856 operaciones, mientras que la bajada en el conjunto del Estado fue menor, del 3,49%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En todas las comunidades, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 43.372, un 3,5% menos en tasa anual. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas aumentó un 10,9% y se situó en 180.785 euros. El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 3,01%.

En comparación con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en Euskadi, con una caída del 16,6%. En País Vasco se prestaron 354,29 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 11,96% menos del capital prestado que hace un año y, respecto al mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 9,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.396 hipotecas en Euskadi, con un desembolso de capital de 516,94 millones de euros. De ellas, 51 fueron sobre fincas rústicas y 2.345 sobre urbanas.

De las 2.345 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en País Vasco, 1.856 fueron sobre viviendas; 12 en solares y 477 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 62 y en 13 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 268 hipotecas con cambios en sus condiciones, 193 fueron por novación.

Por otro lado, se cancelaron 1.923 préstamos sobre fincas en País Vasco y, de ellas, 1.390 correspondieron a viviendas, 28 a fincas rústicas, 486 a urbanas y 19 sobre solares.

DATOS POR COMUNIDADES

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).