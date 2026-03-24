La firma de hipotecas en el País Vasco desciende un 2,3% tras empeorar su evolución interanual en enero

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BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en País Vasco ha descendido un 2,3% en enero respecto al mismo mes del año anterior, frente a una subida del 6,29% a nivel nacional, hasta un total de 1.869 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 8,5% en tasa mensual, mientras que en cuanto al capital prestado, en Euskadi se prestaron 350,64 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 6,2% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 14,7%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.259 hipotecas en la comunidad autónoma, con un desembolso de capital de 512,03 millones de euros. De ellas, 17 fueron sobre fincas rústicas y 2.242 sobre urbanas.

De las 2.242 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en el País Vasco, 1.869 fueron sobre viviendas; 9 en solares y 364 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 70 y en 8 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 245 hipotecas con cambios en sus condiciones, 167 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 4.720 préstamos sobre fincas en Euskadi. De ellas 3.897 correspondieron a viviendas, 23 a fincas rústicas, 728 a urbanas y 72 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) y Andalucía (+19,22%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de La Rioja y Canarias con caídas del 20,91%, 19,5% y 16,89%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Extremadura, Navarra y Galicia con subidas respectivamente del 58,75%, 40,21% y del 38,52%, mientras que el importe prestado se redujo en La Rioja un 15,64%, seguido de Murcia (-13,97%) y Canarias (-9,21%).