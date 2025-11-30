Firmado acuerdo de compraventa de Astilleros Balenciaga a Abu Dhabi Ports a falta del acuerdo con el Comité de empresa

Instalaciones de Astilleros Balenciaga - Arnaitz Rubio - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha confirmado el acuerdo de compraventa de Astilleros Balenciaga por parte del grupo inversor Abu Dhabi Ports, cuya ejecución está "ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el Comité de empresa".

Según ha informado el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en un comunicado, dicho acuerdo "garantiza el futuro de la actividad de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores", por lo que el consejero Mikel Jauregi valora "muy positivamente" el acuerdo.

"Es una gran noticia de la que todos debemos alegrarnos. Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra Industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia, y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias que han vivido meses de incertidumbre", ha expresado Jauregi.

Por otra parte, el Gobierno Vasco ha indicado que ahora "se está trabajando para simplificar las concesiones actuales a una concesión única", hecho que se espera que esté resuelto "en los próximos días".

Además, Jauregi ha destacado que la propuesta de Abu Dhabi Ports cumple con las condiciones establecidas por el Gobierno Vasco para buscar solución a las empresas en situación de crisis, como es el caso de Astilleros Balenciaga, a saber: Que sea un proyecto industrial que garantice el futuro de la empresa, con un inversor sólido, con capacidad de gestión contrastada, y que presente un plan de futuro para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento del empleo de calidad. "La propuesta de Abu Dhabi Ports cumple con estas condiciones", ha apuntado el consejero.

Mikel Jauregi ha querido agradecer "los meses de intenso trabajo" por parte de todos los implicados en la operación, con una mención especial "al equipo de la viceconsejería de Promoción Industrial, que ha trabajado intensamente para lograr un proyecto industrial sólido y estable que garantice el futuro de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores", y ha añadido que el acuerdo es fruto del "compromiso" asumido por su departamento "desde el primer día tras el anuncio del posible cierre de la empresa".