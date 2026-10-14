Fiscalía de Álava promueve un procedimiento para que los hechos de la "Masacre del 3 de marzo" no queden "impunes"

Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el 50 aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, a 3 de marzo de 2026 - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Álava, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha presentado un escrito para promover un procedimiento que evite que los hechos de la "Masacre del 3 de marzo" de Vitoria, en la que fallecieron cinco personas a manos de la Policía Armada y más de un centenar resultaron heridas, no queden "impunes". El objetivo es "la reparación de las víctimas" de unos hechos que, aunque sucedidos hace 50 años, "forman parte de la memoria histórica" de capital alavesa.

Según han explicado el ministerio fiscal en un comunicado, la Fiscalía alavesa pretende promover un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la declaración judicial de hechos pasados cuyas diligencias han sido asumidas por la Fiscal Jefa de Álava, Carmen Cotelo, debido a "su trascendencia".

En ellas se ha recabado "una ingente información documental" y se ha tomado declaración a "una multitud de víctimas y familiares", con el fin de "garantizar el derecho a una investigación exhaustiva".

"BRUTAL REPRESIÓN"

Los hechos, cuya declaración judicial promueve la Fiscalía, se refieren a "la brutal represión ejercida por la Policía Armada de la huelga general convocada en Vitoria el 3 de marzo de 1976 en reivindicación de los derechos sociales y laborales de los trabajadores", que se saldó con cinco personas fallecidas y más de un centenar de heridos de diversa consideración, muchos de ellos por disparos de arma de fuego.

Según el ministerio fiscal, a pesar de que formalmente se tramitaron dos procedimientos judiciales, "estos gravísimos hechos quedaron impunes al no haberse realizado la más mínima investigación".

"VALIOSA HERRAMIENTA"

En este sentido, asegura que el expediente de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados, creado por la Ley de Memoria Democrática de 2022, se ha convertido en "una valiosa herramienta de justicia reparadora para las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista".

En este caso, se pretende "la reparación de las víctimas" de unos hechos que, aunque sucedidos hace 50 años, "forman parte de la memoria histórica" de Vitoria. Según precisa, será la primera vez que la Justicia "se acerque de manera efectiva a estas víctimas para darles satisfacción y reparación", porque "los hechos prescribirán, pero las víctimas nunca lo harán".