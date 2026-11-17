Archivo - Capturas de bonito del norte por la flota vasca. - MIKEL ARRAZOLA - Archivo

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La flota vasca ha capturado más de 10,7 millones de kilos de bonito del norte, casi el 61% del total estatal, lo que "vuelve a poner de relieve la importancia estratégica de esta pesquería para la flota vasca", según el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

El Gobierno Vasco ha realizado una valoración "positiva" de la finalizada costera del bonito del norte (Thunnus alalunga), que ha registrado resultados similares a los del año anterior.

Según ha indicado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, uno de los aspectos más destacados de la campaña ha sido la "elevada cuota de pesca asignada al Estado para esta especie".

Con un total de 27.953 toneladas, la cuota correspondiente a 2026 ha sido "la más alta de la última década, circunstancia que responde al buen estado biológico del stock de Bonito del Norte en el Atlántico Norte y confirma la sostenibilidad de esta pesquería", ha remarcado.

La flota de las comunidades autónomas del norte peninsular ha capturado un total de 17.673.363 kilos de Bonito del Norte. De esa cantidad, la flota vasca ha desembarcado 10.723.326 kilos, lo que representa casi el 61% de todas las capturas estatales realizadas hasta la fecha.

Una cifra, ha subrayado la Consejería, que "vuelve a evidenciar el peso específico del sector pesquero vasco en esta pesquería y su liderazgo dentro del conjunto del Estado". Asimismo, en los puertos vascos de Bermeo, Hondarribia, Getaria, Lekeitio, Ondarroa y Pasaia se han desembarcado un total de 10.196.842,60 kilos.

El Gobierno Vasco ha destacado especialmente la relevancia de las capturas realizadas mediante el sistema de pesca de cebo vivo, una modalidad artesanal "con gran arraigo en la flota vasca".

Junto con la pesca al curricán o cacea, este sistema permite capturar los ejemplares uno a uno, sin redes y mediante artes altamente selectivas, reduciendo las capturas accidentales y garantizando una mayor calidad en su carne, ha destacado la Consejería que gestiona Amaia Barredo.

Además, ha indicado que la campaña ha confirmado, una vez más, "el valor diferencial de estas técnicas tradicionales que distinguen al bonito del norte capturado por la flota vasca y que constituyen un elemento esencial de la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector".

En términos económicos, el precio medio del bonito del norte en primera venta se ha mantenido en 3,40 euros por kilo, una cotización estable pese al importante volumen de capturas desembarcadas durante la campaña.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ICCAT

Coincidiendo con la valoración del cierre de la costera, esta semana se está celebrando en Vilamoura (Portugal) la 25ª Reunión Extraordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), principal organismo responsable de la gestión internacional de numerosas especies de túnidos del Atlántico.

El viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue, y la directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco, Ixone Soroa, participan en este encuentro acompañando al sector pesquero vasco para seguir de cerca las negociaciones relacionadas con las posibilidades de pesca y las medidas de gestión y conservación que afectan directamente a la flota de Euskadi.

Representantes gubernamentales, organismos científicos y organizaciones sectoriales de distintos países se reúnen estos días en Portugal con el objetivo de adoptar medidas vinculantes sobre los totales admisibles de capturas (TAC), el control de las flotas y la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

Entre los asuntos más relevantes para Euskadi figuran los trabajos del Panel 1, dedicado a los túnidos tropicales, y del Panel 2, centrado en el atún rojo y el bonito del norte, especies de "especial importancia para la actividad pesquera vasca como ha vuelto a demostrar la campaña de este año", ha remarcado el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

El Gobierno Vasco ha afirmado que continuará trabajando junto al sector para defender una gestión basada en "criterios científicos que garantice la sostenibilidad de los recursos, la viabilidad económica de la flota y el futuro de las comunidades costeras ligadas a la pesca".