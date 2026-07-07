El Fondo Alavés de Emergencia destina 50.000 euros a ayuda humanitaria para afectados por los terremotos de Venezuela

Caracas, Venezuela - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

VITORIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Alavés de Emergencia (FAE), impulsado por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha aprobado una ayuda de 50.000 euros para atender las necesidades humanitarias derivadas de los graves terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

La actuación será desarrollada por Unicef Venezuela, a través de Unicef Comité País Vasco, y se centrará en garantizar el acceso a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene en las zonas más afectadas.

La emergencia se produjo tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas un minuto de diferencia, que provocaron una destrucción generalizada en varias zonas densamente pobladas del centro-norte del país, según han recordado en un comunicado la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Según las estimaciones disponibles, hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por el desastre y 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños y niñas, necesitan asistencia humanitaria urgente. Las autoridades venezolanas han informado además de más de 3.300 personas fallecidas y más de 16.000 heridas.

Los daños causados por los seísmos han afectado gravemente a infraestructuras básicas de abastecimiento de agua y saneamiento, incrementando el riesgo de enfermedades y empeorando las condiciones de vida de miles de familias.

La situación resulta especialmente preocupante para la población infantil, las mujeres embarazadas y lactantes, las personas mayores, las personas con discapacidad y aquellas que se encuentran alojadas en refugios temporales.

La ayuda del Fondo Alavés de Emergencia permitirá financiar el suministro y distribución de materiales esenciales como tanques de agua, tabletas de purificación, bolsas para la recogida de residuos, detergente y kits familiares de agua, saneamiento e higiene, así como las labores logísticas necesarias para su transporte y entrega.

La intervención tendrá una duración estimada de seis meses y se desarrollará en los estados de Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Carabobo y Yaracuy, algunas de las zonas más afectadas por el terremoto.

Unicef cuenta con una amplia experiencia en la gestión de emergencias humanitarias y trabaja en Venezuela desde 1967, disponiendo de una estructura operativa consolidada en el país que le permite desplegar con rapidez actuaciones de respuesta ante crisis de esta magnitud.

Además, lidera a nivel internacional distintos mecanismos de coordinación humanitaria relacionados con la infancia y los sectores de agua, saneamiento e higiene.

El Fondo Alavés de Emergencia es un instrumento de solidaridad impulsado conjuntamente por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para ofrecer una respuesta rápida ante crisis humanitarias y situaciones de emergencia que afectan a poblaciones vulnerables en diferentes lugares del mundo.

La financiación de la Diputación Foral de Álava a esta iniciativa se enmarca en el acuerdo presupuestario del equipo de gobierno de EAJ/PNV y PSE con el grupo juntero de Elkarrekin Araba-Podemos.