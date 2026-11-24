VITORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio-Fronte Zabala ha pedido a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones) que trabaje en una solución "viable" para garantizar el futuro industrial de Tubos Reunidos y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Los candidatos alaveses al Congreso, José Damián García-Moreno y Edurne García, han hecho un llamamiento a defender el futuro de la a comarca de Aiaraldea, en la que se ubica la planta de Tubos Reunidos de Amurrrio, y de las familias que viven y trabajan en ella.

García-Moreno ha mostrado el compromiso de la coalición con los trabajadores de Tubos Reunidos y al resto de los que ven como sus empleos "ya están en peligro y los que puedan peligrar en un futuro cercano debido a la sobrecapacidad productiva que se está dando en algunos sectores".

El cabeza de lista al Congreso por Álava ha reclamado que tanto el Estado como el Gobierno Vasco entren en el capital social de Tubos Reunidos para garantizar su viabilidad y el empleo. "No solo hay que entrar cuando van mal, también tienen que entrar cuando van bien y que esos beneficios que generan reviertan en la ciudadanía", ha indicado.

García-Moreno ha manifestado que crisis como la de Tubos Reunidos "vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de proteger la industria y evitar que los problemas derivados de decisiones empresariales y financieras terminen resolviéndose mediante despidos y cierres".

Frente Amplio propone que la SEPI haga una capitalización de la deuda total o parcial y el aplazamiento de la posible deuda restante con un plan de pagos "que sea asumible y no comprometa el futuro" de los centros de trabajo de Amurrio, Nanclares y Trapagaran.

"Dejar la economía al capricho o los intereses de unos pocos no beneficia al conjunto de la ciudadanía y pone en riesgo el futuro industrial y económico de nuestro país", ha subrayado García-Moreno.

En este sentido, Edurne García ha afirmado que defender la industria "también es defender a quienes trabajan en ella, sus salarios, sus condiciones laborales, sus derechos y su capacidad para participar en las decisiones de las que depende su futuro".

"Muchas de las decisiones que afectan a nuestra industria se toman en el ámbito estatal y necesitamos una voz política que las dispute, que no dé por bueno que el mercado tenga siempre la última palabra", ha añadido.