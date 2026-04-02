Un fuego ya sofocado en un edificio de Azpeitia obliga a desalojar a los vecinos y una pareja sufre inhalación de humo

BILBAO 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ya sofocado en un edificio de viviendas de Azpeitia (Gipuzkoa) ha obligado a desalojar a los vecinos y, al menos, una pareja ha resultado afectadas por inhalación de humo, si bien no se ha producido ningún herido de gravedad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el fuego se ha originado sobre las tres y cuarto de la tarde en el segundo piso del número 23 de la calle Erdi.

Como consecuencias del fuego, ha tenido que ser desalojado por completo el edificio y a las cinco de la tarde los Bomberos ya lo habían sofocado.

Fuentes de la Policia Municipal han señalado, por su parte, que en el incendio no se han producido heridos graves, pero, al menos, una pareja ha resultado afectada por inhalación de humo y se estaba valorando su posible traslado a un centro sanitario. Las mismas fuentes han indicado que, por el momento, los vecinos no han podido regresar al edificio.