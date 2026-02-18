Los fuertes vientos obligan a desviar a Barcelona un vuelo con destino Bilbao

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los fuertes vientos que han comenzado a soplar a primera hora de la tarde de este miércoles en Euskadi han obligado a desviar a Barcelona un vuelo procedente de Londres que tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto de Bilbao, según han informado fuentes de Aena.

El Departamento vasco de Seguridad ha activado el aviso amarillo ante la previsión de rachas de viento que podrán superar los 100 kilómetros por hora.

En las últimas horas se han registrado rachas máximas del suroeste de 116 km/h en Orduña y de 104 km/h en la estación meteorológica de Cerroja, en Karrantza (Bizkaia).