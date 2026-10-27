La Fundación Basotik gestiona ya más de 2.000 hectáreas de bosques en Gipuzkoa

Fundación Basotik gestiona ya más de dos mil hectáreas de bosques en GipuzkoaBI - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Basotik BSTK, que ha celebrado este martes su segunda asamblea en el Kursaal de San Sebastián, gestiona ya más de 2.000 hectáreas de bosques en Gipuzkoa. Además, ha formalizado más de 230 contratos y ha estrechado alianzas en el seno de BasoHUB para "investigar y sensibilizar a la ciudadanía sobre una gestión responsable de los bosques".

Unas 200 personas han tomado parte en la segunda asamblea de BSTK Basotik Fundazioa, que ha servido para realizar un balance de la actividad de este año, compartir los avances en el modelo de gestión de la fundación y abordar los principales retos de futuro de los bosques de Gipuzkoa.

En el acto han participado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el diputado foral de Equilibrio Territorial Verde y presidente de BSTK Fundazioa, Xabier Arruti, y Jon Ander Ostolaza, gerente de BSTK Fundazioa.

Asimismo, la asamblea ha contado con la participación de expertos como Inazio Martínez de Arano, director de la Oficina Regional del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo (European Forest Institute, EFI), quien ha ofrecido una ponencia sobre los principales retos de la gestión forestal en Europa.

Por su parte, Isabel Albizu, investigadora de Neiker vinculada al proyecto Life Silfore, Imanol Zubelzu, coordinador del proyecto Mantala en Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, Ainara Muga, directora de proyectos de Real Sociedad Fundazioa, e Iker Manso, educador de la residencia SanMarkosene, han participado en la mesa redonda 'BasoHUB, alianzas estratégicas y la importancia de la colaboración'.

Mendoza ha recordado, en su intervención, que Basotik "nació con un objetivo concreto, dar respuesta a la necesidad incipiente en el territorio en lo que respecta el cuidado y la gestión de los bosques de propiedad privada" y que "en estos tres años, se ha consolidado con más de 2.000 hectáreas gestionadas, lo que demuestra el acierto que ha supuesto su puesta en marcha".

"Basotik es mirada en el largo plazo y colaboración", ha destacado. Además, ha reconocido la labor de las entidades colaboradoras en el impulso de la investigación y la sensibilización en torno a una gestión forestal avanzada y sostenible, y ha reafirmado el compromiso de la Diputación "en lo que respecta a la gestión forestal sostenible con el fin de cuidar el patrimonio natural del territorio".

900 FAMILIAS

Desde su puesta en marcha más de 900 familias han mostrado interés en Basotik, que ha formalizado hasta la fecha 230 contratos y se encuentra ya trabajando en la gestión de estas superficies forestales reforestando, realizando trabajos de limpieza y desbroce y cuidando de estos entornos en función de las necesidades que se dan en cada uno de los casos.

Arruti ha destacado que "al hablar de gestión forestal avanzada estamos hablando de una herramienta para afrontar los retos ambientales, económicos y sociales de los bosques, desde la protección de la biodiversidad y la prevención de incendios, hasta el desarrollo de la bioeconomía".

Por su parte, Ostolaza, ha subrayado que "gestionar bosques implica también mantener un diálogo activo con las personas propietarias, para que conozcan los trabajos y las novedades que se producen en sus terrenos y sigan sintiéndolos como parte de su historia".

Finalmente, se han explicado los trabajos que se están realizando con distintas entidades colaboradoras de la fundación en el marco de BasoHUB, un espacio impulsado por la fundación para fomentar la colaboración entre distintas entidades que forman parte de esta iniciativa.

BasoHUB se puso en marcha el año pasado, coincidiendo con la primera Asamblea de personas propietarias, y en este tiempo ha ido sumando entidades con el objetivo de "impulsar la cooperación multisectorial a fin de poner en marcha proyectos innovadores, transversales y colaborativos en ámbitos como: la salud y el bienestar, la sensibilización y participación social, cultura, identidad y territorio, I+D+i aplicada a la gestión forestal sostenible y bioeconomía, descarbonización y nuevos usos forestales", ha explicado.