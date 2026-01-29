Fundación Cristina Enea de San Sebastián celebrará el domingo el Día de los Humedales con una visita a charcas de Igeldo - FUNDACIÓN CRISTINA ENEA

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cristina Enea de San Sebastián celebrará este próximo domingo el Día de los Humedales con una visita a las charcas de Igeldo, que contará con las explicaciones de responsables del área de herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

En un comunicado, el edil donostiarra de Medio Ambiente, Íñigo García, ha explicado que el objetivo de esta visita es "conocer de primera mano la importancia de estos espacios naturales, junto con sus habitantes, y el importante papel que desempeñan en diferentes ecosistemas".

Las inscripciones están abiertas en la página web de Cristina Enea. Las mismas fuentes han explicado que los humedales de pequeño tamaño (arroyos y charcas) son "un hábitat que pasa desapercibido pero que son reservorios de vida, siendo el principal medio de reproducción de la rana meridional" que se encuentra "en peligro de extinción".

García ha incidido en que "los humedales son pequeños tesoros ecológicos que tenemos muy cerca y que, sin embargo, muchas veces no valoramos lo suficiente" y ha aplaudido que actividades como ésta permiten descubrir su riqueza, entender su función y reforzar el compromiso con su conservación.

El herpetólogo Ion Garin-Barrio, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explicará a las personas que participen la biodiversidad de la zona. "Además, y con un poco de suerte, se podrán observar, como en ediciones previas, ejemplares de anfibios y odonatos en las charcas y arroyos", ha apuntado el edil, que ha añadido que, "por desgracia, será muy difícil observar a la ranita meridional, porque en estas fechas se encuentra brumando".

La excursión es gratuita, pero es necesaria inscripción previa, a través de la página web (www.cristinaenea.eus). El punto de reunión será a las 10.00 horas en la parada de autobuses del camping de Igeldo. Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados para el monte y la meteorología prevista, y también comida y bebida. La salida tendrá una duración aproximada total de cuatro horas.