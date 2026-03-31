Fundación Fernando Buesa Blanco y Covite piden a las instituciones la retirada de subvenciones a Korrika

Llegada de la Korrika a Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, han pedido a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika tras constatar 38 imágenes de miembros de ETA exhibidas en la 24 edición de la carrera por el euskera, finalizada el pasado domingo. Además, han denunciado que ha sido "un escaparate de la exaltación" de los presos de la organización terrorista.

Según han explicado en un comunicado conjunto, han detectado 38 imágenes de miembros de ETA exhibidas durante la edición de 2026 de la Korrika, carrera que se celebra cada dos años, "con el propósito de recaudar dinero para la empresa Euskaraz Kooperatiba Sozietatea-AEK, dedicada a la enseñanza y alfabetización del euskera entre personas adultas".

Tal como han denunciado ambas entidades, Korrika, "una vez más, ha sido utilizada como un escaparate obsceno de legitimación del terrorismo, pervirtiendo por completo su objetivo de reivindicar el uso del euskera".

Así, además de las 38 imágenes de miembros de ETA exhibidas que han podido documentar las dos organizaciones firmantes de este comunicado, "se han detectado cuatro casos de portavoces de Korrika que han reivindicado abiertamente la excarcelación de los presos de ETA".

En este sentido, han apuntado que, entre los "episodios más graves" de esta edición de 2026, que acaba de finalizar, figuran "la cesión del testigo a tres miembros de ETA en San Sebastián -Balbino Sáenz, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain-; la cesión en Bilbao del testigo a la portavoz de Sare, Bego Atxa, y al hijo del miembro de ETA fallecido Kepa del Hoyo; o la utilización en Pamplona de un niño que portó el 'lekuko' con una camiseta con la imagen del miembro de ETA Patxi Ruiz, asesino de Tomás Caballero; y la lectura del mensaje final de la 'Korrika' por parte de Aitzol Gil de San Vicente Plá, hijo de quien fuera jefe de ETA David Plá".

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco como Covite consideran "moralmente inaceptable la instrumentalización simbólica de hijos de miembros de ETA para transmitir los mensajes de la entidad organizadora de Korrika y portar el testigo de la carrera".

"Ningún hijo es responsable de los crímenes de su padre, pero convertir esa circunstancia en un elemento de propaganda dentro de Korrika es indigno e inmoral, y supone una nueva forma de blanqueamiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas", han subrayado.

Asimismo, han apuntado que, en la lectura del mensaje final de Korrika, AEK señaló del hijo de David Pla que "vivió hasta los siete años" en San Sebastián y después "llegó a Iparralde como consecuencia del conflicto político y fue un 'niño con mochila', como se conoce a los hijos de presos de ETA bajo la política de dispersión". "Esto supone una evidente concordancia con el mensaje de blanqueamiento del terrorismo que difunde la izquierda abertzale", han añadido.

"TOLERANCIA DE AEK"

Para las entidades firmantes, estos hechos "no son episodios aislados ni inevitables". En ese sentido, ha criticado que "son posibles porque la entidad organizadora, AEK, los tolera". A su entender, "la excusa de que no se puede controlar todo ha quedado definitivamente desacreditada en esta edición".

"AEK ha demostrado que sí puede intervenir y fijar límites cuando quiere hacerlo. Lo ha hecho excluyendo al sindicato CCOO de Korrika", en un "veto" que la Fundación Fernando Buesa Blanco y Covite califican como "sectario e injustificable".

"Resulta evidente que, si no impide la exhibición de imágenes de etarras, la cesión del testigo a quienes fueron miembros de la banda o la difusión de consignas de apoyo a presos de ETA, no es porque no pueda, sino porque no quiere", han insistido.

Las asociaciones firmantes han recordado, además, que Korrika no es una iniciativa pública, sino una iniciativa privada organizada por AEK, que, sin embargo, "sigue recibiendo respaldo económico, institucional y político por parte de numerosas administraciones públicas".

Por ello, consideran "inaceptable" que las instituciones sigan subvencionando, patrocinando o comprando kilómetros de una iniciativa en la que "se permite, una edición tras otra, la exaltación del terrorismo de ETA mediante quienes fueron sus miembros".

"Condenar estos hechos ya no es suficiente. Hay que pasar de las palabras a la acción. Cada institución pública que continúe financiando Korrika pese a todo lo que ocurre en ella está contribuyendo a legitimar esta perversión moral", han denunciado.

Por ello, la Fundación Fernando Buesa Blanco y Covite han exigido al Gobierno Vasco, a las diputaciones forales, al Parlamento Vasco, al Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra, a los ayuntamientos y al resto de entidades públicas que "suspendan cualquier fórmula de colaboración económica con Korrika mientras AEK no condene de forma clara y pública todos los actos de apoyo a miembros de ETA producidos en el marco del evento, y adopte medidas concretas y eficaces para impedir que vuelvan a repetirse".

Las entidades firmantes han aclarado que su denuncia no va dirigida contra quienes participan en Korrika "de buena fe en defensa del euskera", sino contra quienes "instrumentalizan esta carrera para exaltar a miembros de ETA y contra la organización que lo permite".

"Mezclar la legítima defensa de una lengua con el apoyo a quienes cometieron asesinatos y otros crímenes terroristas es indecente, inmoral y profundamente ofensivo para las víctimas del terrorismo y para cualquier sociedad democrática", han concluido.