Fundación Sancho el Sabio inaugura este lunes la muestra '3M76: los documentos de la memoria'

VITORIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Sancho el Sabio Vital inaugurará este lunes, 2 de marzo, '3M76: Los documentos de la memoria', que podrá verse hasta el 10 de abril en su sede de Betoño en Vitoria y que recoge sus fondos documentales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976, cuando se cumple su 50º aniversario.

La muestra, comisariada por el catedrático de Historia Contemporánea de la EHU Antonio Rivera, irá acompañada de visitas guiadas semanales y una conferencia.

Desde el archivo documental han destacado que los acontecimientos del 3 de marzo de 1976, cuando la policía disolvió una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís provocando cinco muertes por disparos y casi un centenar de heridos, constituyen "una fecha referencial e inolvidable" en la historia de Vitoria-Gasteiz.

En estas cinco décadas, parte del trabajo memorial se ha soportado en la serie de documentos que conserva Fundación Sancho el Sabio Vital y que ahora estarán a disposición del público en esta exposición organizados según sus distintas tipologías: libros, revistas, prensa, artículos, fotografías, pegatinas y carteles, entre otras, ha explicado.

Destacan los documentos denominados "de la clandestinidad", que se recogieron (y aún se recogen en la Fundación), como panfletos y octavillas originales, mecanografiadas y esparcidas por las calles de Vitoria-Gasteiz durante los años 1975, 1976 o 1977, "cuando no existían los sindicatos y cualquier protesta o reivindicación laboral, social o política aún temía las consecuencias del postfranquismo".

La exposición descubre desde documentos inéditos de los días previos y posteriores al incidente del 3 de marzo de 1976 hasta muestras de la reacción local, estatal e internacional. Asimismo, se ponen en valor los diferentes enfoques y sentimientos que afloraron tras los hechos y se invita a las personas que se acerquen a visitarla a una reflexión a través de panfletos, octavillas, periódicos o reproducciones audiovisuales y sonoras.

La muestra da contexto a todos los contenidos a través de paneles con textos explicativos y los sonidos e imágenes en movimiento de películas caseras prestadas especialmente por la Filmoteca Vasca para esta exposición. La selección de recursos externos de audio y vídeo que llevan hasta nuestros días podrán consultarse, también, en la web de Fundación Sancho el Sabio Vital.

VISITAS GUIADAS

'3M76: Los documentos de la memoria' estará abierta al público desde este lunes, 2 de marzo, hasta el 10 de abril y están previstas visitas guiadas semanales los miércoles, de 18.00 a 19.00, y los sábados, de 12.00 a 13.00 horas.

Además, Antonio Rivera y Santiago de Pablo ofrecerán la conferencia '3M76, los documentos audiovisuales', el 24 de marzo, a las 18.00 horas, en la sede de Fundación Sancho el Sabio Vital en Betoño. Las inscripciones, tanto para las visitas como para asistir a la conferencia, son gratuitas.