Fundación Vital impulsa un nuevo espacio de referencia sobre la cultura del vino y el enoturismo en Rioja Alavesa

El proyecto aspira a consolidarse como una plataforma de conocimiento y difusión - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Vital ha impulsado un nuevo espacio de referencia sobre la cultura del vino y el enoturismo en Rioja Alavesa. Ubicado en una antigua bodega en Elciego y con una inversión de 12,2 millones de euros, este espacio cuenta con 11.000 metros cuadrados que combinarán divulgación, experiencia turística y actividad cultural.

El objetivo del proyecto es "divertir, entretener e instruir a través de experiencias inmersivas que permitan comprender la dimensión cultural, histórica y científica del vino y reforzar su proyección internacional", según ha informado Fundación Vital en un comunicado.

El centro contará con una inversión prevista de 12,2 millones de euros: 1,8 destinados a la adquisición del inmueble y 10,4 a la construcción y reforma del complejo. El fin de la reforma, cuyos primeros trabajos ya están en marcha, está previsto para finales de 2027; y la apertura al público, en el primer trimestre de 2028.

En un complejo de 11.000 metros cuadrados, 5.200 de ellos destinados a espacios expositivos, la iniciativa plantea un equipamiento de diseño espectacular y alto valor añadido, orientado a atraer un público amplio, desde el local hasta el internacional.

El proyecto aspira a consolidarse como una plataforma de conocimiento y difusión que refuerce el posicionamiento de Rioja Alavesa como una de las grandes regiones vitivinícolas de Europa.

La intervención contempla la rehabilitación y adaptación de la antigua bodega Antion para albergar un recorrido expositivo organizado en distintas plantas temáticas. Cada una de ellas permitirá al visitante recorrer el universo del vino desde sus orígenes hasta su relación con la gastronomía y la cultura contemporánea.

El proyecto nace con la vocación de convertirse en un nuevo polo de atracción cultural, turístico y económico para Rioja Alavesa, reforzando la proyección internacional de su cultura del vino.

Los estudios de mercado estiman que, en un horizonte de diez años, el nuevo espacio podría alcanzar 145.000 visitantes anuales, generar 8,8 millones de euros de ingresos y propiciar la creación de más de 45 empleos directos.